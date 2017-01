LED NA DUNAVU: Iznajmljivanje ledolomaca od Mađara koštaće kao novi brod

Srbiju će razbijanje leda na Dunavu po satu koštati u proseku oko 200 evra za svaki od četiri ledolomca iz Mađarske. Dva već tri dana razbijaju led, a juče su iz Mađarske doplovila još dva. To znači da će angažovanje četiri broda 24 sata dnevno koštati oko 20.000 evra.



Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je 200 evra oko 25 odsto ukupnih izdataka za angažovanje jednog ledolomca, jer - u skladu s međudržavnim dogovorom Mađarske, Hrvatske i Srbije - po 25 odsto plaćaju Hrvatska i Srbija, a 50 odsto Mađarska.



Ministarstvo poljoprivrede je saopštilo i da je u ranijem periodu, pre angažovanja mađarskih ledolomaca, raspisalo tender za nabavku te usluge, ali niko se nije javio.



Na Dunavu je kod Daljske krivine, kod opštine Apatin, led bio debeo više od tri metra i dugačak 15 kilometara i razbijen je u noći između utorka i srede.



Inače, Srbija ima jednog ledolomca, „Greben“, a preostala tri - „Petrovaradin“, „Vučevo“ i „Čakor“ - neispravni su. To je posledica odluke države da privatizuje firmu „Heroj Pinki“, u čijoj floti su bili. Ovo preduzeće je privatizovano 2004. godine, kada su, kako su Kuriru rekli u Ministarstvu privrede, penzioneri i radnici prodali 62 odsto akcija Milomiru Joksimoviću, zvanom Miša Omega.



Država tada nije ni mrdnula prstom, a mogla je da izuzme ledolomce od prodaje, čak je 2006. prodala i svojih 38 odsto akcija firmi „Heroj Pinki“, i to 30 odsto Miši Omegi i njegovom partneru Nikoli Živanoviću, a osam odsto Predragu Barlovu.



Pet godina kasnije „Heroj Pinki“ je postao deo „Dunav grupe“ Dušana Borovice. „Dunav grupa“ je 100 odsto u vlasništvu JKR „Nečural risors eksplotešjen“ iz Holandije.



