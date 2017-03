LETNJI RED LETENJA NA BG AERODROMU: Važi od 26. marta do 28. oktobra, a evo koje su NOVE LINIJE Biznis 11:57, 24.03.2017. 1

BEOGRAD - U letnjem redu letenja na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", koji će važiti od 26. marta do 28. oktobra, u redovnom putničkom saobraćaju 30 aviokompanija će saobraćati do 70 aerodroma u 36 država u Evropi, SAD, Severnoj Africi i na Bliskom Istoku, a novina je let za Veneciju.