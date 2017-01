MINISTAR ANTIĆ U SOFIJI: Memorandum o izgradnji Gasnog interkonektora SRB-BGR

Antić je nakon potpisivanja Memoranduma ocenio da je ovo izuzetno značajan dan za Srbiju i Bugarsku.

"Mogu da kažem, najvažniji korak u realizaciji projekta izgradnje gasnog interkonektora između Bugarske i Srbije. Mi smo ovim memorandumom definisali sve ključne elemente tog projekta, sve zajedničke tehničke elemente, pristupne tačke, kapacitete, sva ključna pitanja vezana za realizaciju samog projekta", rekao je Antić.

Ministar je istakao da je bugarska strana finansiranje projekta definisala kao članica EU, a da će srpska strana to učiniti u danima pred nama.

Očekuje da će taj projekat ući u IPA finansiranje za 2017. i da će Srbija imati operativna sredstva već u 2018, te da će, u skladu sa dinamikom neophodnom za realizaciju projekta, interkonektor biti operativan 2020.

Antić je rekao i da je vlada usvojila prostorni plan za realizaciju projekta i nakon potpisivanja Memoranduma, sledi finalizacija dogovora i pregovora sa Evropskom komisijom, koja do kraja treba da definiše finansiranje tog projekta sa srpske strane.

Tokom sastanka koji je imao sa Petkovom, Antić je informisan o dinamici realizacije projekta interkonektora između Grčke i Bugarske, a kao ključno je podvukao da je projekat interkonektora Bugarska- Srbija u potpunosti u dinamici sa realizacijom projekta interkonektora Grčka- Bugarska, tako da će 2020. postojati operativna interkonekcija i Grčka-Bugarska i Bugarska - Srbija.

"To naše dve zemlje dovodi u poziciju da možemo imati kontakt sa izvorima snabdevanja gasa i sa druge strane, odnosno sa južnog koridora, ali i sa LNG terminala koji će se graditi u Grčkoj, pre svega mislim na terminal Aleksandropulos", rekao je ministar.

Naglašava da su to dva najvažnija prioritetna projekta na nivou jugoistočne Evrope, koji su deo šire slike, i podvlači da nisu važni samo za Grčku, Bugarsku i Srbiju, već i za jugoistočnu Evropu i za sigurnost snabdevanja gasom čitave Evrope.

"Kao takvi su i rangirani i podržani od cele Evrope. 2012. kada je prvi put proces ugovoren, iz evropskih sredstava trebalo je da dođe 14 miliona evra, sada će biti tri do četiri puta više, biće sigurno više od 45 milona evra", rekao je Antić.

Očekuje, kaže, da će sredstva za finansiranje projekta biti u IPA budžetu za 2017. i da će biti operativna 2018., tako da će tada biti stvoreni svi preduslovi da počene da se radi, ali da, međutim, treba znati da projekat "ne počinje prvim ašovom, nego citavim nizom aktivnosti koje su u toku".

"Vlada je usvojila poseban plan, urbanistički plan za taj poseban projekat izgradnje gasovoda, pred nama je proces eksproprijacije, kupovine zemljišta, čitav niz aktivnosti koji prethode da kažem "prvom ašovu", ali očekujem negde da radovi počnu 2018, memorandumom smo se obavezali da najkasnije počnemo 2019. i jedna i druga strana, ali ja očekujem da će radovi krenuti 2018", kaže Antić.

Naprosto, naglašava ministar, treba razumeti da to nije trka da se počne sutra, jer sve mora da bude koordinisano sa drugim projektima i da interkonektor Bugarska - Srbija ima smisla samo ako bude u dinamici sa interkonekcijom Grčka- Bugarska.

"Sve rokove smo pažljivo odredili kao deo planskog sagledavanja ukupne situacije, a ne napamet", istakao je Antić i posebno zahvalio Petkovoj, koja je "u ovom osetljivom trenutku za bugarsku vladu", organizovala potpisivanje i dala ključni podsticaj realizaciji tog projekta, koji sada, kako ističe, više nema nijedno otvoreno pitanje i koji će bez ikakve dileme biti realizovan i izgrađen.

Ministarka energetike Bugarske Tamenuška Petkova rekla je da je njena zemlja od EU dobila 45 miliona evra za izgradnju interkonektora, da je prva faza završena, te da sledi druga, ključna faza izgradnje.

Petkova takođe očekuje da će gasovod Bugarska- Srbija postati operativan 2020.

Gasovod bi trebalo da bude operativan do 2020. godine, a kako Tanjug saznaje, srpska deonica trebalo bi da košta do 80 miliona evra, a da je do sada za projekat ispregovarano 50 miliona evra iz evropskih fondova.

Potpisivanju Memoranduma prisustvovali su direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i ambasador Srbije u Bugarskoj Vladimir Ccurgus, a naš ministar je pre potpisa bugarskoj koleginici uručio buket cveća, jer joj je juče bio rođendan.

