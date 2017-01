MINISTAR VUJOVIĆ: Uspešan aranžman s MMF, rast plata i standarda

Sve što vlada radi u okviru trogodišnjeg aranžmana koji je u februaru 2015. zaključila sa MMF-om, usmereno je na stvaranje osnove za trajno povećanje plata i penzija”, rekao je Vujović novinarima na marginama konferencije Juromani u Beču.

Njegova procena je da, ako se treća godina programa uspešno završi, može da se računa sa trajnim osnovama rasta, koje će omogućiti rast plata, dohotka i standarda “Kada budemo videli kako se realizuje, kada dođemo do kraja programa, razgovaraćemo o daljem koraku”, rekao je on. Ministar je podvukao da su plate u javnom sektoru i penzije već povećane i to povećanje je uneto u budžet za 2017. godinu.

"Dinamika isplata plata koje su povećane 1. januara isplaćuje se u dve ture u februaru – 5. i 20. februara“, dodao je on.Kada je reč o platama u privatnom sektoru, Vujović je rekao da će one zavisiti isključivo od uspeha privatnih firmi i njihovih prihoda. “Čak i frme koje se delimično finansiraju iz budžeta ostvaruju veliki deo dohotka na trzištu od kojeg zavisi koliki će im prihodi, pa samim tim i zarade biti”, zakljucio je ministar.

Autor: Tanjug,Foto: Aleksandar Jovanović