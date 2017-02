MUKE PREZADUŽENIH GRAĐANA: Neplatiše ne mogu kupiti ni mobilni!

Građani koji su zbog kašnjenja dužeg od 60 dana u otplati kreditnog duga sebi u Kreditnom birou zalepili etiketu loših platiša, čak i kad izmire dugovanja i budu „čisti“ mesecima, pa i godinama kasnije neće moći da dobiju kredit, kreditnu karticu, dozvoljeni minus ili da kupuju na odloženo.



Koliko dugo će ih gledati s podozrenjem zavisi od banke do banke, koje samovoljno odlučuju da li će lošim platišama odobriti pozajmicu.



Dejan Gavrilović iz Udruženja bankarskih klijenata Efektiva ističe da iako izveštaj Kreditnog biroa o kreditnoj zaduženosti građana nije obavezujući, banke se drže tih informacija kad im neki neredovan platiša zatraži kredit.



Sva vrata zatvorena



- Kad neko ima docnju po kreditu, dozvoljenom minusu, kreditnoj kartici, finansijskom lizingu, teško da će u nekoj drugoj banci s takvim izveštajem iz Kreditnog biroa moći da dobije bilo koju drugu bankarsku pozajmicu. Neće moći da dobiju kredit, dozvoljeni minus, kreditnu karticu, ne mogu kupiti automobil ili bilo koju drugu robu na lizing. U principu bilo koja pozajmica im je nedostupna, a banka može da odluči da im ne da ni čekove - objašnjava Gavrilović i dodaje da Kreditni biro beleži sve podatke o kašnjenju u otplati dugova i čuva ih tri godine.



Neredovne platiše mogu da računaju i na to da će im pojedini trgovci uskratiti kupovinu vrednije robe na administrativnu zabranu.



Administrativna zabrana

- Trgovine koje nude robu na administrativnu zabranu traže izveštaj Kreditnog biroa pre nego što je nekome prodaju, a mobilni operateri ne daju pakete bez te provere. Kad se oslobode duga, građani bi trebalo da podnesu zahtev Kreditnom birou za brisanje kašnjenja u otplati jer to banke same neće nikad uraditi. Da li će proći godinu, dve ili duže dok mu ponovo ne odobre kredit, to zavisi od banaka - kaže Gavrilović.



Istu muku s bankama muče i preduzeća koja su se „zacrvenela“ u Kreditnom birou.

- Firme imaju problem kad žele negde da kupe robu na odloženo plaćanje dokle god postoji dugovanje uz njihovo ime u Kreditnom birou. Kod prodaje tehničke robe, koja se prodaje između 20 i 35 odsto na odloženo, firme proveravaju u Kreditnom birou da li je neko sposoban da je redovno otplaćuje. Ima dosta onih koji su zaduženi na više strana. Ako procene da je to rizično, ne prodaju im robu na odloženo - kaže Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku.

OVO NE MOŽETE AKO STE NA „CRNOJ LISTI“



podići bilo koji kredit

uzeti kreditnu karticu

dobiti dozvoljeni minus

dobiti čekove (kod nekih banaka)

kupiti automobil ili drugu robu na lizing

kupiti robu na administrativnu zabranu

kupiti robu na odloženo plaćanje

kupiti paket kod mobilnih operatera

Činjenice

EVO GDE SE „CRVENI“



Kašnjenja po tekućem računu duža od 60 dana ima 264.693 građana

Kašnjenja po izmirenju rata za kreditne kartice duža od 60 dana ima 80.321 građanin

Kašnjenja po isplati lizing rata duža od dva meseca ima svega 980 klijenata banaka

