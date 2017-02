NIKO TI NE DA POSAO, ZAPOSLI SE SAM: Država daje NOVAC onima sa BIZNIS PLANOM, a evo koliko je to Biznis 16:20, 08.02.2017. 6

Kako je saopšteno iz NSZ, podsticanju preduzetništva namenjeni su javni pozivi za dodelu subvencija za samozapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih romske nacionalnosti.

Iznos subvencija za samozapošljavanje koji se dodeljuje jednokratno je 180.000 dinara, a 200.000 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih i 220.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, što predstavlja novinu u odnosu na prethodnu godinu.

Poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom za samozapošljavanje je 10. april.Javni poziv za poslodavce za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestimaotvoren je do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 30. novembra 2017. godine, a visina subvencije se kreće od 150.000 do 300.000 dinara.NSZ je raspisala i javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima će biti angažovano 5.000 nezaposlenih.

Poseban konkurs namenjen je realizaciji javnih radova na kojima će biti angažovano 1.850 nezaposlenih osoba sa invaliditetom, uz novinu da se ove godine radovi organizuju i u oblasti kulture.

Raspisani su i javni pozivi za realizaciju programa stručne prakse, sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica, sticanja praktičnih znanja za viškove zaposlenih i dugoročno nezaposlena lica koja su na evidenciji NSZ duže od 18 meseci, kao i obuke na zahtev poslodavca, koje će moći da koriste i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Zapošljavanju osoba sa invaliditetom namenjeni su javni konkursi za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva i za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima.

