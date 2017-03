NOVA ŠANSA ZA STAN Treće izvlačenje u igri s fiskalnim računima u 17.45! Evo ko večeras donosi sreću

Bacač kugle Asmir Kolašinac, desetobojac Mihail Dudaš, strelkinja Zorana Arunović i glumci Bora Nenić i Ivan Tomić podržali su Godinu borbe protiv sive ekonomije i biće naši poznati sportisti i glumci koji će obradovati građane u trećem kolu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi", saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Oni će iz ogromnog bazena, specijalno napravljenog za ovu priliku, izvući srećne dobitnike dva stana u Beogradu, 12 automobila, putovanja u Njujork, Pariz i Grčku.

Samo ako poštujete ova pravila možete da se nadate nagradi u igri "Uzmi račun i pobedi

Ukupna vrednost nagrada iznosi 31.298.239,59 dinara.Sve koverte koje budu pristigle do petka u minut do ponoći, učestvovaće u trećem izvlačenju nagradne igre. Sve koverte pristigle do navedenog vremenskog roka biće prenete iz Glavnog poštanskog centra do studija javnog servisa. Izvlačenje ostalih nagrada takođe će biti obavljeno u studiju i biće prenošeno putem lajvstrima na sajtovima uzmiracun.

Regularnost postupka nadziraće petočlana Komisija u kojoj se nalaze predstavnici Ministarstva državne uprave, Ministarstva finansija i Poreske uprave, Ministarstva trgovine, turizma i usluga i kompanije Masterkard.Komisija prisustvuje izvlačenju i odmah nakon izvlačenja, vrši proveru ispunjenosti uslova definisanih Pravilima nagradne igre.

Ukoliko Komisija ustanovi da bilo koja od izvučenih koverata ne ispunjava uslove za učešće u izvlačenju nagrade, izvlačenje koverata se nastavlja sve dok se ne izvuče koverta koja ispunjava uslove.Sve srećne dobitnike Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave kontaktiraće već u nedelju, 26. marta, i obavestiti o nagradama koje su osvojili, kao i o načinu preuzimanja.

Priređivač zadržava pravo da izvrši naknadnu proveru ispravnosti fiskalnih računa, odnosno slipova, kao i da li dobitnik ima pravo učešća u nagradnoj igri i ukoliko utvrdi kršenje pravila, učesniku čija je koverta izvučena biće uskraćeno pravo na nagradu, a nagrada će biti preneta u narednu nagradnu igru koju će priređivač organizovati.Imena dobitnika biće objavljena u roku od tri dana od dana izvlačenja, kao i na internet stranicama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, nagradne igre www.uzmiracun.rs.

Autor: Tanjug,Foto: Printscreen