NOVI UDAR NA VOZAČE: Evo šta ćete morati da platite do kraja godine!

Vlasnike vozila od januara sledeće godine očekuje trošak do 40 evra, jer tada ističe „rok trajanja“ do sada izdatim vozačkim dokumentima i registarskim oznakama

Iako vozači misle da registarske tablice izdate 2011. godine nisu dotrajale, to ih neće spasti novog troška od minimum 4.000 dinara za njihovu zamenu, jer im sledeće godine zvanično ističe rok trajanja od sedam godina. Uz to treba uračunati i trošak izdavanja nove vozačke dozvole, koja se takođe menja, pa je trošak od skoro 40 evra izvestan.



Osim nove rupe u kućnom budžetu, vozače čeka i pripremanje gomile papira, popunjavanje isto toliko formulara i uplatnica, i čekanje u redovima. Sve to će morati da pretrpe jer u članu 55 Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila piše da tablica mora da se promeni kada protekne sedam godina od izdavanja. S obzirom na to da su nove tablice počele da se izdaju od 1. januara 2011, sledeće godine im „ističe rok“.

Foto: Marina Lopičić

ŠTA TREBA ZA TABLICE



registracioni list

saobraćajna dozvola

prethodno izdate registarske tablice

lična karta

dokaz o uplati troškova za saobraćajnu dozvolu, tablice i nalepnicu

izrada i izdavanje saobraćajne dozvole 1.314

registraciona nalepnica 440

registarske tablice za putnička vozila 2.190



Troškovi 3.944 dinara

U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu za Kurir da je proizvođač tablica - Zavod za izradu novčanica, deo Narodne banke Srbije - garantovao njihovu funkcionalnost sedam godina. U NBS odgovaraju da sedam godina predstavlja garanciju proizvođača folije nanete na tablicu da će u tom periodu zadržati potrebnu čitljivost, vidljivost, prisustvo zaštitnih elemenata.Na pitanje da li će zamena predstavljati nepotrebne troškove za građane, u NBS kažu da pitamo MUP, koji je doneo pravilnik, a tamo nisu imali komentar. U Ministarstvu unutrašnjih poslova potvrdili su za Kurir da rok od sedam godina za zamenu registarskih tablica koje su izdate 2011. počinje 1. januara 2018.- Prilikom zamene izdaju se nove tablice s drugim registarskim oznakama, nova saobraćajna dozvola i registraciona nalepnica - dodaju u MUP.

Prof. Milan Vujanić

MALTRETIRAJU DVA I PO MILIONA LJUDI



Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta, kaže za Kurir da ima logike da se tablice menjaju jer ipak imaju neka svojstva koja ranije nisu imala, a koja imaju rok trajanja, ali nema potrebe da ljudi „prolaze mučnu, dugu i skupu proceduru“.

- Policija treba da napravi nove tablice i da pozove građane da ih preuzmu, kao kad ih izgubite, na primer. Ne da vam daju tablicu s novim registarskim oznakama i novu saobraćajnu. To je maltretiranje dva i po miliona vozača jer nekoliko njih neće da radi svoj posao - jasan je Vujanić.

BONUS VIDEO:

BEOGRAĐANI VOLE BMW, A ŠUMADINCI MAZDU: Ovo su najtraženiji polovnjaci u Srbiji





http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Marina Lopičić,Foto: Kurir