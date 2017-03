PAPRENO! RODITELJI MORAJU DA SE ZADUŽE: Da spreme dete za maturu MINIMUM 1.000 evra!

Roditelji dece koja završavaju srednju školu već se hvataju za glavu zbog paprenih troškova koji ih očekuju za proslavu mature.



Kad se sve sabere, dolazimo do sume od koje staje knedla u grlu, pa su mnogi roditelji prinuđeni da uzmu kredit ili da se na drugi način zaduže kako bi omogućili detetu da ode na matursko veče.



Cipelice, haljinice, frizurice



Proslave u restoranima i hotelima koštaju od 50 do 70 evra, u tu cenu uračunat je švedski sto i bezalkoholno piće u neograničenim količinama, a oni koji budu želeli da popiju koju čašicu alkohola, moraće da izdvoje još novca. Kad na to dodamo troškove za haljine, odela, cipele, frizure, taksi i ostale potrepštine, proslava mature košta i do 1.000 evra.



Predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić kaže za Kurir da ne može da se prođe bez minimum jedne prosečne plate.

- Moguće da se potroši i više, jer deca često produže posle na neki splav. Roditelji se zadužuju, a veliki broj njih uzima i kredite i ulazi u minus da bi to omogućili detetu - navodi Antić i zaključuje da je to ogroman trošak:

Nije svejedno



- Bilo bi lepo da Skupština grada Beograda, ali i predsednici ostalih opština, kao što organizuju besplatna venčanja, organizuju deci i besplatnu proslavu velike mature.



Antić kaže da će i proslava male mature koštati roditelje:

- Za njih je manji trošak, ali ne znatno jeftiniji u odnosu na veliku maturu. Deca skupe pare za proslavu u školi, oko 3.000 dinara, ali dodajte na to troškove za garderobu, šminku i ostale stvari, nije ni to baš tako jeftino.



Preskupo

DECA SVE VIŠE ODUSTAJU ZBOG NEMAŠTINE



Milorad Antić ističe da je mnogo tužno to što su paprene cene proslava dovele do toga da deca iz stručnih trogodišnjih škola odustaju od maturskog slavlja.

- Nažalost, deca iz nekih trogodišnjih škola, pa i pojedinih četvorogodišnjih u poslednjih nekoliko godina sve se manje prijavljuju za proslavu. Svake godine sve je manje dece iz ovih škola koja idu na proslave. Sigurno su u pitanju novac i ekonomsko stanje porodice.

