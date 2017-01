PAPRENO: Za kilogram belog luka 800 dinara!

Cena domaćeg belog luka ove sezone na novosadskim pijacama, prema mišljenju kupaca, ali i prodavaca, daleko je od povoljne.



Kišna godina učinila je da se prinos prepolovi i tako stvori veliku potražnju, što je i odgovor na pitanje zbog čega je cena, kako istražuje RTV, ovog narodnog leka toliko visoka.



Prodavci belog luka na Limanskoj pijaci saglasni su da je razlog njegove visoke cene to što ga nema u dovoljnim količinama.

Uprkos ceni od 600 do 800 dinara po kilogramu, oni tvrde da se beli luk prodaje dobro.- Kupuju ljudi, moraju kupovati. To ti je kao i lek. Ova je glavica belog luka zdravija od leka koji plate 400-500 dinara. Onda mu se više isplati kupiti beli luk - ubeđena je Rada Denić, prodavačica. Faktori koji su uticali na ovako visoku cenu belog luka su skup prevoz iz različitih krajeva Srbije i plaćanje dobavljača.Kupci naglašavaju da im je beli luk skup, ali da je nezamenljiv u borbi protiv virusa. Takođe, ističu da je olakšavajuća okolnost to što mogu da ga kupe na komad, po ceni od 20 do 50 dinara.

