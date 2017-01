PAPRENO ZADOVOLJSTVO: Kablovska televizija skuplja za 150 dinara!

Kablovska televizija krajem prošle i početkom ove godine poskupela je od 100 do 150 dinara, u zavisnosti od operatera, a uskoro bi mogla za još 150 do 180 dinara zbog zahteva televizijskih stanica da im kablovski operateri plaćaju naknadu za redistribuciju programa.



Operateri su januarske usluge povećali preko nove cene održavanja, ali i nove cene paketa. Jedni su cene promenili još 1. decembra, a drugi prvog dana 2017. godine. Poskupljenje je različito, jer su i cene različite od grada do grada.



Ugrožena konkurencija



France Presetnik, zastupnik Udruženja kablovskih operatera za širokopojasne servise, kaže za Kurir da je cene poslednjih nedelja povećalo nekoliko operatera, i to za 50-150 dinara. Ostali, kako navodi, čekaju ishod pregovora u vezi sa zahtevom televizija da im operateri plaćaju redistribuciju programa.

- Nekoliko privatnih televizija traži da redistribuciju platimo 1-1,20 evra po korisniku. Njihov zahtev je opravdan, ali to bi značilo da ljudi koji njihov program primaju preko antena ne plaćaju ništa, a preko kabla 150-180 dinara, za koliko bi usluge operatera morale da bude veće. Mi smo tražili da se time pozabave nadležne institucije - Ministarstvo trgovine, ali i Komisija za zaštitu konkurencije - kaže Presetnik.



Traži se rešenje



U Poslovnom udruženju kablovskih operatora Srbije (PUKOS) potvrđuju da postoji opasnost da kablovska televizija dodatno poskupi.

- Teško da građani mogu podneti novi rast cena, svaki dinar se sada u kući meri pet puta. Nadamo se da će se naći neko rešenje - ističe Andrija Bednarik.





S. H. B. - V. S.

Autor: Foto: Shutterstock