POČELA RASPRODAJA ARANŽMANA ZA MORE: Zimi letovanje upola jeftinije

To što mraz obora temperaturu i do 10 stepeni ispod nule nije sprečilo građane da još tokom decembra i januara kupuju aranžmane za ovogodišnje letovanje. Razlog za žurbu su primamljivi popusti za rane uplate koji se kreću od 15 do 45 odsto.



Najtraženija su letovališta u Grčkoj i Bugarskoj, dok se hoteli u Turskoj, iako daju najveće popuste, mahom izbegavaju iz bezbednosnih razloga.

- U decembru je prodato pet-šest odsto više aranžmana nego u istom periodu prošle godine. Najviše se traže apartmani i hoteli u Grčkoj, na Halkidikiju, gde hoteli daju popuste od 30 do 45 odsto, u zavisnosti od perioda kad se koristi letovanje. Apartmani se sada nude 30 ili 35 odsto jeftinije, a te popuste koriste turisti koji unapred znaju kad mogu da dobiju odmor - kaže Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta), i dodaje da su najčešći popusti koje agencije nude oko 20 odsto.



On ističe da hotelijeri u Turskoj za smeštaj od četiri i pet zvezdica daju popuste i do 45 odsto, ali da nema velikog interesovanja zbog straha od terorizma. Oni koji tokom zime izaberu gde će i po kojoj ceni letovati, celu uplatu za aranžman moraju izvršiti do određenog roka.- To je najčešće početak marta ili aprila, a ako produžite rok, onda je popust manji. Ostali aranžmani s popustima mogu se plaćati u više rata, s tim da se pet dana pred put izmiri ceo iznos. Turisti koji idu na odmor u avgustu ili septembru, mogu da plaćaju i na 10 rata. Veliki broj agencija dozvoljava da dve ili tri rate ostanu za plaćanje i posle polaska na odmor, ali je neophodno da se deponuju čekovi u vrednosti duga - objašnjava Seničić.On dodaje da postoji mogućnost plaćanja i platnim karticama na tri, šest, devet ili 12 rata.

First minit pravila

NEMA ZAMENE DATUMA



Oni koji kupe letovanje tokom zime treba da znaju da kod first minit aranžmana nema pomeranja datuma i imena putnika.

- Svaka promena te vrste vuče penale. Pošto mogu da letuju duplo jeftinije ako sada uplate hotel, preporuka turistima je da uzmu dodatno osiguranje od otkaza putovanja u slučaju bolesti ili smrti. Ono se kreće do četiri odsto od ukupne vrednosti aranžmana, ali se i s njim aranžman isplati - ističe Seničić.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Marina Lopičić,Foto: Shutterstock