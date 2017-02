PODSTICAJ RAZVOJU PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE I STOČARSTVA Danas poziv za davanje zemljišta na 30 godina

On je u petak u Privrednoj komori Srbije (PKS) na otvaranju skupa "Dani Svrljiga u Beogradu - promocija investicionih potencijala" kazao da poljoprivredno zemljište neće moći da se da u zakup bez saglasnosti lokalnih samouprava.

"Svi investitori koji su aktivni u Srbiji, mogu da ulažu na ovakav način, ali bez saglasnosti lokalne zajednice to neće biti moguće", rekao je Nedimović.

On je najavio i da će u naredna dva meseca biti doneta i pravila koja se tiču malih prerađivača u Srbiji, posebno prerađivača mleka i mesa, a sve u cilju veće bezbednosti hrane. Prema rečima ministra, ti mali prerađivači su do sada bili u nekoj" sivoj zoni", ne zato što su oni to želeli već nije bilo načina da se reši njihovo poslovanje.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug,Foto: Shutterstock