POSKUPEO OGREV: Kubik drva 7.000 dinara

Cena ogrevnog drveta poslednjih nedelja povećana je za 10 do 20 evra, te iznosi od 40 do 60 evra ili od 5.000 do 7.000 dinara.



S obzirom na to da je slična situacija i s ugljem, da su računi za struju, opravdano ili ne, mnogima duplirani, mnogi se pitaju koliko će ih koštati ova grejna sezona. Ko se na vreme snabdeo, drvo je plaćao 30 do 40 evra po kubiku, ali se zbog ledenog januara situacija promenila, pa je cena povećana 50 do 70 odsto. Istina, i oni koji su na vreme razmišljali imaće problem jer su zbog hladnoće potrošili mnogo više nego što su planirali, pa će u nekom trenutku morati da obnove zalihe.



Marko Jović iz Beograda bavi se trgovinom drvetom tako što širom Srbije otkupljuje drvo na veliko, a onda ga opet na veliko i prodaje. Kaže da se cena, kao i kod druge robe, formira u odnosu na ponudu i tražnju. Sada je cena, kako kaže, „koliko prodavac kaže“, jer je takvo vreme. Ko sad ima drvo, može da namlati pare.

- Drva nema nigde u Srbiji, niko me nedeljama nije zvao da nešto proda. Čuo sam da je u Raškoj cena na malo 50 evra. U Beogradu je 60 evra, a pre nevremena je bila 40. Nestašica je, čujem da se ljudi žale da im prodavci obećavaju da će im doterati, a to se nedeljama ne dešava. Glavni razlog su vremenski uslovi. Ne može mehanizacija da uđe u šumu, ne može da se izvuče ni ono što je posečeno. Sneg, led - objašnjava on.On smatra da će za 15 do 20 dana biti potpuno drugačija situacija, kad se vreme popravi. Tada drva, dodaje, neće nikome biti potrebna, pa će i cena ići dole.

Nestašica uglja

ISPORUKE SE ČEKAJU I 15 DANA



Pre desetak dana sirovi ugalj „kolubara“ i „kovin“, koji su i najjeftiniji, nisu mogli da se nađu na stovarištima. Situacija se prethodnih dana malo popravila, ali i dalje nije sjajna. Na stovarištima kažu da bi dnevno mogli da pridodaju i sto tona, kao i da se isporuke proizvođača čekaju 10-15 dana, a u EPS poručuju građanima da direktno od njih kupe ugalj.

Rast cena gasa za 14 odsto

BAJATOVIĆ: MOGUĆE



Razloga za spokoj nemaju ni oni koji se greju na gas jer su se pojavile informacije da će gas poskupeti za 14 odsto. Dušan Bajatović, direktor „Srbijagasa“, izjavio je da gas zasad neće poskupeti, mada bi do toga moglo da dođe ako bi se poštovala metodologija i formule za izračunavanje. „Javićemo na vreme“, poručio Bajatović.

STANJE PO GRADOVIMA



Leskovac

50 evra cena kubika, a prethodno je bila maksimalno 35 evra



Bajina Bašta

Nestašica, nova minimalna cena biće 40 evra



Blace

Minimalna cena 40 evra, imaju dovoljno u prodaji



Smederevo

Cena je 5.200 dinara, nije promenjena



Novi Sad

Cena oko 4.500 dinara, trenutno je nestašica na stovarištima



Kikinda

Bukva ide i do 60 evra, a nema ni nje u prodaji



Kruševac

U oktobru je bilo 35 evra, sada 45-50 evra, nestašica



Prokuplje

Kubni metar pre mesec i po bio 3.600 dinara, a sada je 7.000 dinara



Beograd

Kubni metar u novembru bio 40 evra, a sada je i više od 60 evra

Autor: Foto: Shutterstock