POTRAŽNJA: Odeća za punije donosi zaradu

Proizvodnja i prodaja odeće za puniji stas predstavlja odličnu priliku za zaradu, pošto u Srbiji trenutno postoji samo jedna fabrika koja šije za ljude kojima standardni modeli ne odgovaraju.



S druge strane, prodavci plus sajz modela kažu da su kupci ove odeće dobre platiše i da ih ima mnogo.



Puniji i visoki ljudi nemaju baš mnogo izbora pri kupovini garderobe, na svega nekoliko mesta prodaju se kvalitetni i moderni modeli veličina od 2XL do 9XL za muškarce, i od broja 42 do 56 za žene, a roba je mahom iz uvoza.



Prate trendove

ZAHTEVNO KROJENJE ZA PUNAČKE



Snježana Dabović, vlasnica jedine fabrike koja proizvodi modele za puniji stas, u razgovoru za Kurir kaže da su stereotipi da punije osobe ne prate trendove:

- Ko planira da se upusti u ovaj biznis treba da zna da je dizajniranje odeće za punačke daleko složenije nego dizajniranje za vitke, jer nije stvar samo u broju nego i u obliku. S druge strane, ući u ovaj posao nije nimalo jeftino, ali koliko uložite, toliko ćete i dobiti. Najveći problem je naći dobrog šivača.

Činjenice

PREDNOSTI KROJENJA ZA KRUPNIJE OSOBE



Ministarstvo privrede dodeljuje bespovratna sredstva za nabavku opreme

Industrija plus sajz odeće obrće milione u Americi

Standardne konfekcijske modele nosi manje od polovine stanovništva u Srbiji

Modne kompanije proizvode samo odeću manjih brojeva

prostor

SA ČIM POKRENUTI BIZNIS



mašina za šivenje

nož za krojenje

bansek

profesionalna pegla na paru

prostor

Modni kreator Đina Dončić smatra da je proizvodnja plus sajz modela sjajna prilika za biznis, pre svega zato što to radi samo jedna konfekcijska kuća u našoj zemlji.- Tržište za punije je jedno od najzapostavljenijih u sektoru mode. Međutim, za takvom odećom postoji velika potražnja, jer žene već od broja 44-46 ne mogu da nađu garderobu za sebe. Pri tom, treba imati na umu da su to odlične platiše, jer kad nađu nešto što im odgovara, spremni su i da plate - kaže za Kurir Dončićeva.Podaci Instituta za javno zdravlje „Batut“ kažu da je svaki peti stanovnik Srbije gojazan, odnosno da 60 odsto stanovništva ima problem s telesnom težinom. To znači, ako je verovati statistici, da je broj onih koji nose plus sajz modele veći od onih kojima odgovaraju standardni konfekcijski brojevi. Takođe, i najnoviji izveštaj Organizacije za hranu i poljoprivredu UN (FAO) ukazuje na porast broja stanovnika u Evropi i centralnoj Aziji sa prekomernom težinom i gojaznošću.

