RADNICI ROBNIH KUĆA BEOGRAD ISPLAĆENI: Na 196 miliona čekali 15 godina

Posle više od 15 godina čekanja, 9.162 radnika Robnih kuća „Beograd“ ovih dana dobijaju novac za svoje akcije. Međutim, zbog toga što im se po akciji isplaćuje samo 28 dinara, i to bez kamate, najavljuju novu tužbu.



Isplata za oko sedam miliona akcija, što je ukupno 196 miliona dinara, počela je u utorak u Komercijalnoj banci. Stečaj u RK „Beograd“ uveden je 2002, a pet godina kasnije prodate su za 360 miliona evra. Akcionari su deceniju i po pokušavali da dobiju novac na ime akcija koje su kupili početkom devedesetih.



Ljubiša Velimirović, predsednik Skupštine Udruženja akcionara i poverilaca Robnih kuća, kaže za Kurir da je 1994. uplatio 183.000 dinara, što je tada bilo 183.000 maraka, jer je uveden čuveni Avramov dinar.



„Sad su mi isplatili 12.900, ili 100 evra! To je nečuveno! Razumem da je to uplaćeno odavno i da su kasnije Robne kuće izgubile na vrednosti, ali 2007. nisu prodate za desetak ili dvadesetak miliona evra, već za 360 miliona. Nikome nije jasno kako su odredili da jedna akcija košta nešto manje od 28 dinara. Vrednost kupljenih akcija te 1995. bila je oko pet miliona maraka, a sada nećemo dobiti ni dva miliona evra“, ističe Velimirović.



On navodi da država nije htela da isplati kamatu, što bi značilo da deoničari dobiju duplo više para ili oko 380 miliona dinara.



„U utorak ćemo održati sastanak radnika i akcionara kako bismo se dogovorili o novoj tužbi. Ako su skoro svi poverioci dobili svoj novac, i to s kamatama, nije pošteno da radnici koji su uložili svoje pare ostanu kratkih rukava“, poručuje on.

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika

SUD NIJE DOSUDIO KAMATU



U Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika kažu da je 24. novembra prošle godine stečajnom upravniku dostavljen zaključak Privrednog suda da se isplati 196,2 miliona dinara. „Isplata se obavlja prema zaključku suda i kamata se ne isplaćuje“, naveli su u agenciji.

