Rasim Ljajić: U Italiju i Nemačku šaljemo više diplomata

Do sredine marta biće predložen novi model ekonomske diplomatije, efikasniji i jeftiniji, poručio je juče Rasim Ljajić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija.



Taj sektor će biti formiran u okviru Ministarstva spoljnih poslova.

- Prethodni model bio je suviše skup, potrošili smo oko devet miliona evra za pet i po godina, a rezultati su bili prilično mršavi. Novi model biće predložen do sredine marta, a u Italiji i Nemačkoj imaćemo više od jednog diplomate, pošto su to zemlje s kojima imamo najveći obim trgovine - rekao je Ljajić.



Ekonomske diplomate sedeće i u Rusiji i Kini, a ministar Ljajić najavljuje da će u ekonomsku diplomatiju odlaziti najbolji kadrovi.

- Moguće je da će iz jedne zemlje diplomate pokrivati i više susednih zemalja. Želimo da najbolji ljudi odlaze u ekonomsku diplomatiju i neće biti primani novi ljudi, već ćemo ih angažovati iz postojećih institucija, agencija, ministarstava, odakle ćemo slati kvalitetne ljude - naveo je Ljajić.



