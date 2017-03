RIGOROZNO: Kredit samo uz plaćene račune

Pored uključivanja podataka o računima za usluge mobilnih operatera u Kreditni biro Udruženja banaka Srbije (UBS), bankari žele da se u Kreditnom birou nađu i dugovanja za porez, struju i komunalije, obelodanio je generalni sekretar udruženja Veroljub Dugalić.

- Zasad je postignut dogovor s mobilnim operaterima da Kreditnom birou dostavljaju podatke o dugovanjima njihovih korisnika i ostalo je još da se precizira kako će biti zaštićena privatnost dužnika po tom osnovu. Da li će to biti od 1. jula, teško je reći, ali do Nove godine će biti završeno. Razgovarali smo s Poreskom upravom da se u Kreditni biro uključe i podaci o dugovanjima za porez, ali nije postignut dogovor jer je po Zakonu o poreskom postupku zabranjeno javno objavljivanje tih podataka - kaže Dugalić i dodaje da će banke imati uvid i u podatke o dugovima za službene telefone.



On je istakao da je UBS tražio podatke i od EPS, ali da su oni to odbili uz objašnjenje da su zadovoljni naplatom računa za struju.

- Podatke o dugovima za komunalne usluge je teško uključiti u Kreditni biro, jer ne postoji objedinjena naplata, pa bi sa svakim od 30 do 700 lokalnih komunalnih preduzeća morao da se sklapa poseban ugovor - rekao je Dugalić. On je naveo da u Kreditni biro neće pristizati podaci o dugu za neku kupljenu robu, dok će se proveriti da li postoji način da se prikupe podaci o dugovima za kablovsku televiziju i internet, kao i od sudova za dugove po izvršnim rešenjima. Prema njegovim rečima, u većini zemalja u kreditne biroe su uključeni podaci o svim dugovanjima građana.

ŠTA BI O VAMA DA SAZNAJU:



- dugove za kredite i kred. kartice



- dugovanja za račun za mobilni



- dugovanja za porez



- dugove za struju



- dugove za komunalije



- dugove po izvršnim rešenjima suda



- dugove za kablovsku televiziju



- dugove za internet



KAD STE NA „CRNOJ LISTI“ KREDITNOG BIROA, NE MOŽETE:



- podići kredit



- uzeti kreditnu karticu



- dobiti dozvoljeni minus



- dobiti čekove (kod nekih banaka)



- kupiti auto ili drugu robu na lizing



- kupiti robu putem administrativne zabrane



- kupiti robu na odloženo plaćanje



- kupiti paket kod mobilnih operatera

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Shutterstock