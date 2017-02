SRPSKI KRALJ ŠEĆERA DAJE PLATU OD 2.000 EVRA, ALI NEMA KOME: Kostić ne može da nađe ove stručnjake!

Vlasnik "MK grupe" požalio se juče na skupu o posledicama prodaje poljoprivrednih preduzeća i zemljišta u Institutu ekonomskih nauka da mu fale stručnjaci - agronomi.

- Tražim 10 agronoma koji će imati platu 2.000 evra da rade u mojoj firmi u Ukrajini i ne mogu da ih nađem. Ako ima neko ko zna dobre agronome, neka mi kaže. MK nema problema sa novcem, imamo da uložimo u proizvodnju jabuka ili paradajza, ali nemamo kadrove. Nemamo stručnjake koji će da implementiraju sve to što već znamo - naglasio je Kostić.

Foto: Marina Lopičić

Kada je reč o privatizaciji PKB, vlasnik "MK grupe" istakao je da oni jesu zainteresovani i da smatra da nije važno čije je, da li je vlasnik mali, srednji, veliki privrednik, da li je zadružno... Uz limit kada su u pitanju stranci. "Tu se slažem da je zemlja ipak državna i da ne treba da bude u vlasništvu stranaca", navodi prvi čovek "MK grupe".

On je pomenuo i značaj subvencija: "Ako će država da poveća subvencije pet do osam puta, onda možemo da pričamo o razvoju malog poljoprivrednog imanja. Ako hoćemo da se zadržimo na nivou od 270 miliona evra poljoprivrednog budžeta za subvencije, nemamo ni teoretske šanse. Prva zemlja do nas, Hrvatska, pokriva subvencijama 50 odsto troška poljoprivrednika. Kako da im konkurišemo. Njihov budžet je 1,2 milijarde evra na tri puta manjem resursu - objašnjava Kostić.

Prema njegovom mišljenju, treba podići subvencije ili ići na ukrupnjavanje poseda.

- Evropa 60 godina subvencioniše svoju poljoprivredu. Dakle, ili subvencije ili ukrupnjavanje poseda za koje mislim da je dobro. Mi imamo alat sa kojim ćemo se boriti u EU. U protivnom svi ovi mali proizvođači će da propadnu - navodi vlasnik MK.

"Bog nam dao Šumadiju"

Kostić kaže da nije samo Vojvodina naš potencijal već i centralna Srbija.

- Ima ovde prostora za sve, nije važno da li je mali ili veliki privrednik. Znate šta mi imamo, znate šta je Šumadija! Pa bog je dao za gajenje jabuka, ili za višnju, trešnju, kajsiju... - smatra Kostić.

Neka dignu porez i ukinu dažbine

Vlasnik "MK grupe" je naglasio da za privredu nije problem porez na dobit preduzeća, već brojni nameti.

- Mi imamo ekstramali porez na dobit preduzeća! Neka ga dignu slobodno sa 15 na 25 odsto. Ali neka ukinu svih onih 385 dažbina koje plaćamo, a koje nemaju nikakvog smisla - kaže Kostić.

(Blic/Slađana Gavrić)

Autor: Foto: Marina Lopičić