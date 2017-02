SRPSKI MILIONERI U RATU ZBOG PKB Matijević: Pukla je ljubav s Kostićem

„Ja sam seljak, a on je biznismen“, objasnio je prvi čovek IM „Matijević“ zašto su on i vlasnik „MK grupe“ odvojeno poslali ponude za beogradski kombinat

Petar Matijević, vlasnik „Industrije mesa Matijević“, izjavio je da se prijavio za kupovinu Poljoprivrednog kombinata Beograd (PKB) jer je ljubav s Miodragom Kostićem, vlasnikom „MK grupe“, „pukla“. „Ja sam seljak, a on biznismen“, dodao je Matijević.



Inače, dvojica privrednika najavljivala su zajedničku ponudu, a u „MK grupi“ juče su potvrdili da su Ministarstvu privrede poslali pismo o zainteresovanosti za kupovinu PKB, ali nisu hteli da komentarišu zašto to nije urađeno s „Matijevićem“.



Osim njih dvojice, potencijalni kupci su i firme iz Kine, Singapura, Velike Britanije jer su svi oni do 17. februara podneli informativne i neobavezujuće ponude ministarstvu, koje se dosad nije zvanično oglasilo.



Matijević je izjavio da je promenio odluku da se ne javi za PKB u nadi da neće biti mnogo zainteresovanih, pa bi firmu mogao da kupi po početnoj ceni. A na pitanje zašto nije poslao ponudu s Kostićem, kaže da je poslao pismo „jer je ljubav s Kostićem pukla“.

- Pismo je poslala svaka firma posebno, Kostić je biznismen, ja sam seljak - rekao je Matijević.



Ministarstvo privrede

DANAS ILI SUTRA SPISAK PRIJAVLJENIH



U Ministarstvu privrede rekli su juče da će danas ili sutra saopštiti koje firme su iskazale zainteresovanost za PKB. Ranije su saopštili da je interesovanje stranih investitora za privatizaciju PKB veliko. Prijavljivanje za PKB počelo je 19. januara.



Skupština grada Beograda odlučila je u septembru prošle godine da se Republici Srbiju prenesu akcije u PKB koje su u vlasništvu Grada na osnovu postupka koji je 15. avgusta pokrenula Vlada Srbije.

Na pitanje da li je moguće da PKB ipak kupi s Kostićem, on odgovara da se ne zna šta nosi sutra. Matijević ističe da je normalno da se prijavi jedna ovako velika poljoprivredna kompanija kao što je njegova.- Obrađujemo 33.000 hektara u Hrvatskoj i u Srbiji, imamo najviše pilića i junadi u Srbiji, među trojicom smo najvećih proizvođača svinja, i iz toga normalno proizilazi da želimo da se širimo u poljoprivredi, imamo lanac od njive do trpeze. Bilo bi glupo da se nismo prijavili - kaže Matijević.S druge strane, u „MK grupi“ kažu da su prirodno zainteresovani za PKB, s obzirom na to da imaju veliko poslovno iskustvo u oblasti agrara.- Jedna smo od vodećih holding kompanija u Srbiji čija je osnovna delatnost proizvodnja i trgovina poljoprivrednim proizvodima. Sa više od 30 godina iskustva i više od 7.000 zaposlenih, svrstavamo se među najveće i najsnažnije kompanije u agraru. Obrađujemo 50.000 hektara u Srbiji i Ukrajini, i ujedno smo najveći izvoznik žitarica u Srbiji - navode u MK i dodaju da su „najveći proizvođač svinja, dok su po proizvodnji mleka drugi u Srbiji“.- Ako kupimo PKB, Srbija će dobiti svoju najveću vertikalno povezanu agrarnu kompaniju u Evropi - dodaju u MK.

