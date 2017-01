SRPSKI POSLODAVCI PROGNOZIRAJU: Ova će zanimanja biti tražena u 2017, a ove veštine su poželjne!

BEOGRAD - Stručnjaci za razvoj softvera, od projektanata do analitičara, ali i mašinski inženjeri, šivači tekstila, zavarivači i rezači plamenom, monteri, armirači, komercijalni i trgovinski zastupnici... samo su neka od zanimanja za kojima će tokom ove godine biti povećana tražnja.

Ovakve rezultate pokazala je aketa među poslodavcima koju je sprovela Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ), prema čijim procenama će u Srbiji ove godine zaposlenost biti povećana za oko četiri odsto.



Kada su u pitanju oblasti, očekivanja su da najviše zapošljavanja biti u oblasti trgovine i popravke motornih vozila (6,3 odsto), zatim u oblasti prerađivačke insutrije (5,3), građevinasrtvu (4,8), informisanju, komunikacijama i saobraćaju (3,1) i poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (2,4). Sa druge strane, najmanje zaposlenja biće u oblasti finansijske delatnosti (-3,2 odsto).

Podaci pokazuju da su poslodavcima mnogo više potrebni radnici koji raspolažu tehničko-tehnološkim znanjima, i to ne samo oni sa visokom stručnom spremom. Tako, potražnja postoji za onima koji se bave razvojem softvera, informacionim tehnologijama, zatim mašinski inžinjeri, rukovaoci mašina za obradu metala, ali i armirači, monteri, zavarivači... Sa druge strane, u mnogo manjoj meri su im potrebni oni koji raspolažu društveno-humanističkim znanjima.Jedan broj preduzeća, pokazala je anketa, navodi i da pri zapošljavanju novih radnika ima problem jer ne može da pronađe one koji imaju adekvatne kvalifikacije, bez obzira na stepen obrazovanja. To je najviše izraženo u oblastima prerađivačke industrije, u trgovini i građevinarstvu.

Prema procenama NZS, najveća planirana zaposlenost trebalo bi da bude u regionu južne i istočne Srbije (5,4 odsto), a najmanja za region KiM (1,8). Posla će, prema ovim podacima, najviše biti u malim preduzećima (oko 7,4 odso), zatim i u srednjim (4,3), dok se najmanji rast zaposlenosti planira za velika preduzeća (1,4).

Istraživanje NZS “Anketa poslodavaca 2016/2017“ rađeno je tokom novembra 2016. godine, na terenu, i u njoj je učestvovalo više od 3.770 preduzeća.

Ovo su najtraženija zanimanja

Stručnjaci za razvoj softvera (projektanti softvera i analitičari),

Vozači teških teretnih vozila i kamiona

Trgovački tehničari

Trgovci u maloprodaji

Mašinski inženjeri

Ova znanja se traže

Poznavanje informaciono-komunikacione tehnologije

Posedovanje raznih vrsta dozvola (vozačka, za nošenje oružja, razne licence za planere, projektante, izvođače radova, licence za računovođe, u oblasti saobraćaja...)

Poznavanje stranih jezika

Ovo su poželjne lične veštine

Sklonost ka radu sa stvarima i proizvodima

Komunikativnost

Tačnost i preciznost

Sklonost ka iznalaženju praktičnih rešenja

Sklonost ka brzom tempu rada

