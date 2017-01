TRGOVCIMA I KAFEDŽIJAMA PROMET SKAČE DO 400 ODSTO: Istražujemo ko sve profitira na praznicima!

Mališani se tradicionalno najviše raduju Novoj godini i Božiću, ali ništa manje od njih raduju im se i prodavci igračaka, jer im promet u decembru skače do 400 odsto. Pretprazničnom atmosferom zadovoljni su i vlasnici velikih marketa, mesari, poslastičari, cvećari i prodavci jelki.



Posla preko glave ima i za bebisiterke jer dok roditelji lumpuju na dočeku Nove godine, neko mora da brine o njihovoj deci.

- Pred Novu godinu ostvarimo najmanje 40 odsto ukupnih godišnjih prihoda. Povećana prodaja kreće krajem novembra i traje do 31. decembra. U tom periodu pazari se uvećavaju za 300 do 400 odsto u odnosu na druge mesece tokom godine. Imamo raznih zahteva za pakovanje novogodišnjih paketića, ali ljudi uglavnom kupuju pojedinačne igračke - kažu u jednom poznatom lancu prodavnica igračaka u Beogradu i dodaju da drugi, slabiji talas prodaje igračaka traje do Božića.



A tek muzičari



Dočeku Nove godine, kao poslovnoj prilici, najviše se raduju ugostitelji, hotelijeri i veliki trgovački lanci.

- Svi ugostitelji i hotelijeri u decembru zarađuju mnogo više nego u novembru. Poslednja nedelja u decembru je svuda u svetu crvena zona u ugostiteljstvu u pozitivnom smislu. U poslednje dve nedelje decembra duplira se zarada u uspešnim restoranima koji su tokom godine stekli poverenje klijenata. Veliki trgovinski lanci ubiraju prihode pre praznike pošto im promet raste od 50 do 100 odsto, dok malim trgovinskim radnjama promet pada do 30 odsto - ističe Stevan Rodić, predsednik Udruženja hotelijera, ugostitelja i tur-operatera Beograda i dodaje da se 31. decembra pazari u velikim marketima uvećavaju tri puta u odnosu na redovan promet tokom decembra.



Kako dobre žurke nema bez dobre žive svirke, i muzičarima za praznike upada kašika u med. Čak i oni koji nemaju redovan angažman za praznike ubodu poneku dobru tezgu. Zbog praznične euforije zadovoljno trljaju ruke i prodavci pirotehnike i jelki, ali i agencije za organizaciju proslava, iznajmljivanje Deda Mrazova...



Čuvanje dece



Pošto mnogi mladi bračni parovi nemaju kome da ostave decu, a žele da dočekaju Novu godinu u restoranu s prijateljima, posla ima i za bebisiterke, koje za jedno veče mogu da zarade između 30 i 50 evra.

Prodavnice poklona

JELKA NIJE JELKA AKO NEMA POKLONA



Novogodišnja jelka ne bi bila to što jeste ako ispod nje nema poklona, pa zato mušterije opsedaju i prodavnice poklona.

- Povećana prodaja počinje od 15. decembra, a najveća je od 25. do 31. decembra, kada se uvećava i za 50 odsto. Za Novu godinu ide i ono što se inače slabije prodaje. Najčešća vrednost poklona koju prodajemo pred Novu godinu je između 1.000 i 2.000 dinara. Uoči Nove godine je tolika gužva da nam rafovi ostanu prazni, a prodavci budu toliko umorni da nisu u stanju da idu na doček - kaže Mirjana, prodavac u gift-šopu „Kliker“ u Beogradu.

UNOSNI PRIVREMENI POSLOVI



Čuvanje dece u novogodišnjoj noći - 50 evra

Iznajmljivanje Deda Mraza za žurke - 1.200 do 26.000 dinara (zavisno od termina i datuma)

Prodaja jelki - 500-1.500 dinara komad

Rentiranje kostima za Deda Mraza - 4.600-6.000 dinara

Pravljenje novogodišnjih i božićnih ikebana - 300-1.300 dinara

Pravljenje sarmi i kolača - 5.000 dinara

Ko trlja ruke od Nove godine

OBJEKTI / PORAST PROMETA



Restorani i hoteli 100%

Veliki trgovinski lanci 50 do 100%

Prodavci igračaka 400%

Prodavci poklona 50%

Mesare 100%

Poslastičari 20%

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Shutterstock