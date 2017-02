USPEH: Izvoz pšenice 100 odsto veći

Srpski agrar je 2016. godine Evropi i svetu prodao 16,2 odsto više poljoprivredno-prehrambenih proizvoda nego 2015, „MK grupa“ je zaslužna čak za četvrtinu izvoza, a najviše je povećana prodaja pšenice, pokazuju podaci Udruženja „Žita Srbije“.



Vodeće mesto u izvozu, kako se čulo na sednici Upravnog odbora Udruženja, u svim kategorijama žitarica zauzela je kompanija „MK grupa“ Miodraga Kostića sa svojim firmama „MK komerc“ i „Agrogloub“. Ukupan izvoz bio je 3,2 miliona tona, od čega skoro četvrtina otpada na izvoz Kostićevih kompanija, koje su prodale koliko i sledeće tri firme na listi zajedno. Iza njega su „Konzul“, u vlasništvu švajcarske „Amerope“, sa 255.000 tona, „Delta agrar“ Miroslava Miškovića sa 239.000 tona i „Mat-agro“ Petra Matijevića sa 171.000 tona.



Glavni izvozni proizvod Srbije je kukuruz sa 2,1 milionom tona. U izvozu kukuruza 2016. godine učestvovalo je 208 izvoznika, među kojima skoro četvrtinu ostvaruju kompanije „MK komerc“ i „Agrogloub“, koje su u sastavu „MK grupe“, dok preostali izvoz otpada na ostalih 206 kompanija, među kojima su „Delta agrar“, „Danubijus“, „Konzul“, „Mat-agro“, „Ćirić i sin“ i „Dijamant“.



Veliki rad



Tokom 2016. izvezeno je milion tona pšenice, što je bolji rezultat nego 2015. godine, kada je prodato 556.000, a među najvećim izvoznicima su opet članice „MK grupe“.



Nemanja Vuković, član Upravnog odbora „MK grupe“ zadužen za poljoprivredu i trgovinu, kaže za Kurir da je ostvareni izvoz rezultat velikog rada, ali i tridesetogodišnjeg iskustva kompanije i menadžmenta u oblasti agrara.

- Ostvareni izvoz je rezultat velikog rada, ali i tridesetogodišnjeg iskustva kompanije i menadžmenta u oblasti agrara. Ovo bogato iskustvo prenosimo na obrađivanje više od 40.000 hektara zemlje u Srbiji i Ukrajini. Napominjem da kompanija „MK grupa“ ima pouzdane i svetski priznate partnere poput kompanija Cargill, ADM, Nidera i drugih. Ističem da kompanija poseduje skladišne kapacitete od 500.000 tona, koji su raspoređeni na gotovo svakih 14 kilometara širom Vojvodine. Ovde treba dodati i kapacitete silosa za šećer, koji iznose 300.000 tona. Podsećam da kompanija „MK grupa“ ima vertikalno integrisan proces proizvodnje i da to više i nije tajna našeg uspeha i titule najveće poljoprivredne kompanije u Srbiji, a i šire - ističe Vuković.



Prioritet stočni fond



Zoran Matijević, direktor „Agrara“ u Industriji mesa „Matijević“, kaže za Kurir da, nažalost, jedino gde možemo da se pohvalimo jeste izvoz žitarica.

- Težnja naše kompanije jeste da smanjimo prodaju žitarica i povećamo njihovu primenu i vrednost kroz stočarstvo. To je oblast gde stavljamo najveći akcenat. Sve naše investicije u poslednjih nekoliko godina su u povećanje stočnog fonda i zadovoljavanje potreba iz sopstvenih izvora - naveo je Matijević.



On se nada da će i država prepoznati potrebe za ulaganjem u stočarstvo i svojim merama pomoći stočarstvo, tako da se hvalimo izvozom mesa i gotovih proizvoda, a ne žitarica.

