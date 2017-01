VUČIĆ: Hvala Siju za uspešnu Železaru

Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče, na otvaranju Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, s najznačajnijim svetskim državnicima.

Prvi sastanak premijer Vučić imao je s predsednikom Kine Si Đinpingom, s kojim je razgovarao o „Železari Smederevo“, koju uspešno vodi kineska firma „Hestil“.Srpski premijer i kineski predsednik su, kako je Kurir najavio, razgovarali i o direktnoj liniji za Peking, rešenju za RTB „Bor“, kao i o početku radova na brzoj pruzi Beograd-Budimpešta.- Vučić je Siju zahvalio na podršci za „Železaru“ i naveo da ona danas uspešno posluje zahvaljujući kineskim partnerima - kažu u Vladi Srbije.Trojnom sastanku je prisustvovao i Gordon Braun, bivši premijer Velike Britanije, koji je sada u svojstvu izaslanika UN za obrazovanje.

Si Đinping je dobio glasan aplauz prisutnih kad je izjavio da „niko neće izaći kao pobednik iz trgovinskog rata“.

- Mnogi problemi koji muče svet nisu posledica ekonomske globalizacije - kazao je Đinping i zauzeo se za slobodnu trgovinu, otvorenost i želju za saradnjom.

- Sviđalo se to vama ili ne, svetska ekonomija je veliki okean od koga ne možete da pobegnete - rekao je on i dodao da je „međunarodna finansijska kriza bila rezultat prekomerne težnje za profitom, a ne posledica globalizacije, koja je postala Pandorina kutija.



Ovo je inače prvi put da kineski predsednik prisustvuje forumu u Davosu, a zanimljivo je da će u Davosu imati sastanke samo s premijerom Šri Lanke i našim premijerom.



Vučić se u Davosu susreo i s potpredsednikom SAD Džozefom Bajdenom. On je Bajdenu preneo stav Srbije po pitanju regionalne stabilnosti i o dovođenju naoružanih trupa na sever KiM. Bajden je pohvalio ekonomske reforme koje je srpska vlada sprovela, kao i posvećenost premijera Vučića u njihovom sprovođenju.

- Srbija je ključ stabilnosti zapadnog Balkana i neophodno je da što pre bude potpuno integrisana u EU. Veliki koraci su učinjeni i u dijalogu s Prištinom - istakao je Bajden, dok su se obojica složila da „mir i stabilnost na Balkanu moraju biti sačuvani“.

Nastavak saradnje

„DELEZ“ NASTAVLJA DA ULAŽE U SRBIJI



Vučić se sastao juče i s Dirkom Boerom, izvršnim direktorom kompanije „Ahold Delez“, s kojim je razgovarao o nastavku poslovanja ove kompanije u Srbiji.

- Nastavićemo da ulažemo u Srbiji - istakao je Boer i naglasio da žele da šire lanac svojih maloprodajnih objekata po celoj Srbiji. Tema razgovora bilo je i ukidanje takse za hranu koja se donira, kao i otvaranje Agencije za bezbednost hrane. Vučić je obećao i brže završavanje legalizacije objekata kompanije „Ahold Delez“.

Trampov savetnik

SAD ŽELE FENOMENALNE ODNOSE S KINOM



Entoni Skaramuči, savetnik izabranog predsednika SAD, rekao je da Amerika želi „fenomenalne odnose s Kinom“.

- Nova administracija Donalda Trampa će pogurati infrastrukturnu potrošnju, reorganizovati poreze i smanjiti brojne regulative kako bi proširila ekonomski rast izvan koncentrisane frakcije globalnih elita - rekao je Skaramuči i istakao da 97 odsto sveta nije imalo koristi od globalnog finansijskog oporavka. Vučić je prethodno najavio da će na sastanku s Trampovim savetnikom biti reči o prioritetima američke administracije.

S predsednicom Lojtard

SISTEM DUALNOG OBRAZOVANJA



Vučić je s predsednicom Švajcarske Doris Lojtard razgovarao o bilateralnim odnosima dveju zemalja, kao i podršci Švajcarske u sistemu dualnog obrazovanja.

- Švajcarske investicije u Srbiji u poslednje dve godine su udvostručene i iznose blizu milijardu evra. U Srbiji 200 švajcarskih kompanija zapošljava 9.000 ljudi - zaključio je Vučić.

Klaus Švab, osnivač WEF

SILE U USPONU BIĆE AKTIVNIJE



Klaus Švab, osnivač WEF, smatra da je pojavljivanje kineskog predsednika u Davosu signal zaokreta sa unipolarnog sveta, u kom dominiraju SAD, na multipolarni sistem, u kome će sile u usponu, poput Kine, morati da postanu još aktivnije i da igraju veću ulogu.

- Nadamo se da će Kina u tom novom svetu preuzeti odgovornu lidersku ulogu.

