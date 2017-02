ZA NJIH IMA POSLA U SRBIJI: Kuvari i frizeri su najtraženiji, evo šta se traži još!

Najviše šansi za zaposlenje u prethodnoj godini imali su kuvari, auto-mehaničari, frizeri, diplomirani inženjeri elektrotehnike i vozači, dok je u IT sferi ponuda poslova bila veća od interesovanja kandidata prema analizi tržišta rada za 2016. godinu.



Oglašavaju i stranci



Gotovo 24.000 oglasa, što je za 29 odsto više nego 2015, objavljeno je dok je na razne pozicije konkurisalo više od 205.000 kandidata. Najviše postavljenih konkursa, kao i u 2015. godini, bilo je u oblasti trgovina/prodaja, IT, administracija, mašinstvo i elektrotehnika.



Najčešće su raspisivani oglasi za radna mesta: prodavac, komercijalista, administrativni radnik, vozač i telefonski operater. Na stranom jeziku objavljeno je 6.630 oglasa, u kojima je preduslov za konkurisanje za radnu poziciju bilo poznavanje traženog jezika, a to je najčešće bio engleski jezik, potom nemački i mađarski.



Srednja škola dovoljna



S druge strane, pozicije na kojima je bilo manje objavljenih oglasa u odnosu na broj konkurisanja, odnosno na kojima je tokom 2016. godine bilo teže pronaći posao, jesu poljoprivredni tehničar, turistički vodič, kontrolor prodaje i saradnik za unapređenje prodaje. Analiza je pokazala i da su kandidati sa srednjom stručnom spremom najtraženiji pošto su poslodavci tokom 2016. u 60 odsto oglasa tražili kandidate sa srednjom stručnom spremom, a više od polovine kandidata imalo je visoku stručnu spremu. Svaki treći kandidat ima 10 i više godina radnog iskustva. Bez ikakvog radnog iskustva na slobodna radna mesta konkurisalo je skoro sedam odsto kandidata, navodi se u analizi Infostuda.

5 NAJTRAŽENIJIH



- kuvar

- auto-menaničar

- frizer

- inženjer elektrotehnike

- vozač



POSLODAVCI IH NE TRAŽE



- poljoprivredni tehničar

- turistički vodič

- kontrolor prodaje

- saradnik za unapređenje prodaje

IT sektor

PONUDA VEĆA OD INTERESOVANJA



Istraživanje je pokazalo da su IT-jevci i dalje na ceni pošto je ponuda poslova u IT sferi još uvek veća od interesovanja kandidata, a najčešća ponuđena radna mesta su: Java programer, NET diveloper, PHP programer, iOS diveloper i Android diveloper.

