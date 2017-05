HAŠKI FORENZIČARI AMNESTIRALI KOSOVSKE UBICE: Evo kako su uništeni dokazi o "žutoj kući"!

Odluka Evropske unije 2015. da osnuje specijalni sud za Kosovo kako bi se izvagala pravda u slučaju „žute kuće“ i trgovine ljudskim organima unela je nadu porodicama žrtava, strah i nemir kosovskim liderima potencijalno osumnjičenim za zločine, ali i probudila duhove ne tako davne prošlosti među istinskim zagovornicima pravde.



Raste broj onih koji se posle profesionalnog iskustva na Balkanu pitaju hoće li i ovaj sud nastaviti stopama Haškog tribunala. Ono što posebno budi sumnju jeste činjenica da su krucijalni forenzički dokazi u slučaju trgovine ljudskim organima već odavno uništeni u tom istom Hagu.

Hose Pablo Barajbar, peruanski forenzičar, nekadašnji šef Unmikove kancelarije za forenziku i čovek koji je pronašao medicinske dokaze koji upućuju na sasvim moguću trgovinu ljudskim organima, čak i nije upoznat sa osnivanjem međunarodnog specijalnog suda za Kosovo.

foto: Kurir Arhiva

Ekskluzivno za Njuzvik otkriva da niko iz EU nije ni kontaktirao s njim kao mogućim svedokom-ekspertom, a i iskreno ne veruje da će ga iko i pozvati. Pokušavajući da odgovori na pitanje da li bi se ova suđenja, posle beskrupuloznog uništavanja dokaza, mogla pretvoriti u farsu koja je već mnogo puta viđena u Hagu, Barajbar kaže:

„Opsesivno verujem da, šta god da smo pronašli u ‘žutoj kući’, to neće biti osnova za gonjenje bilo koga. To su samo komadići slagalice, ali ipak vrlo važni komadići. Uništeni dokazi - medicinski materijal - uredno su fotografisani i opisani, tako da sam siguran da je to, opet, samo po sebi dovoljno da se pokrene suđenje.“

Barajbar je vrlo slikovito opisao svoje balkansko iskustvo, pa je godine provedene na Balkanu okarakterisao kao...