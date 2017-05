MAJSKA ŽEGA TOPI SRBIJU: Danas sunčano i do 32, a uveče stiže promena!

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, po podne u jugozapadnim, a uveče i tokom noći u severnim i centralnim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 10 do 17, najvisa od 28 do 32 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

foto: Nebojša Mandić

U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće 17, najviša oko 31 stepen. Uveče i tokom noći uz lokalni razvoj oblačnosti u pojedinim delovima grada mogući su pljuskovi sa grmljavinom.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, biće toplo i promenljivo sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a od utorka i malo svežije.