NAPLAĆUJU PRIJAVU ZA LET: Er Srbija uvodi taksu od 30 evra za čekiranje

Građani koji putuju avionima „Er Srbije“ a ne prijave se za let preko interneta, od danas će na šalteru morati da doplate 30 evra.



Onlajn prijava na let moguća je 36 sati pre puta pa sve do sat vremena pre poletanja. Putnici koji to ne urade na ovaj način moraće na šalteru da plate taksu od 30 evra. Ovo je posebno zabrinulo starije ljude koji se slabije snalaze s radom na računaru, ali i mnoge koji nemaju bankovne kartice za plaćanje preko interneta.



U „Er Srbiji“ kažu da ovo važi za karte kupljene posle 22. aprila 2017. godine za sve letove iz Beograda.

- „Er Srbija“ je ovlašćene turističke agente ranije informisala i zamolila da goste koji su kupili karte posle 22. aprila obaveste o naplati prijave na let na aerodromu. Taksa od 30 evra može se naplaćivati samo za najniže tarife u okviru ekonomske klase, a prijava na let na aerodromskim šalterima ostaće besplatna za karte kupljene u višim tarifama ekonomske klase i za goste koji putuju u biznis-klasi - naveli su u „Er Srbiji“.



Iz nacionalne kompanije poručuju da će njihovi zaposleni na aerodromu „pružati podršku gostima koji bi želeli da se prijave na let putem interneta“.



R. K.