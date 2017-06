SPREMATE SE ZA LETOVANJE? NISU SVE POLISE ISTE, DOBRO POGLEDAJTE ŠTA PIŠE U VAŠOJ: Ove slučajeve putno osiguranje ne priznaje!

Turisti, prilikom putovanja u inostranstvo, putno zdravstveno osiguranje uglavnom biraju po ceni, očekujući da je kod svih osiguravajućih kuća isto pokriće, za iste troškove. To, međutim, nije slučaj.

Šta ne pokriva putno zdravstveno osiguranje prilikom putovanja u inostranstvo? Nisu uključene povrede zadobijene na raftingu, opekotine od sunca ili ujedi nekih insekata.

Opekotina od sunca, osim ako nije opasna po život, povreda na raftingu, ambulatno ispiranje ušiju koje nisu pod upalom, sunčanice bez komplikacija, ali i ujedi insekata koji ne ugrožavaju život, dijagnoze su i povrede čije lečenje najčešće nije pokriveno putnim zdravstvenim osiguranjem.

Ove polise, koje koštaju uglavnom do jednog evra po danu boravka u inostranstvu, služe da nam pokriju nepredviđene troškove lečenja, i to do sume od nekoliko desetina hiljada evra.

Kod svih osiguravajućih društava situacija je, u jednom, jasna: slučajevi koji se dogode namerno, krivicom samog osiguranika ili njegovim nemarom, automatski se isključuju iz osiguranja.

Tako će, na primer, gips za prelom ruke, u slučaju kada je osiguranik bio u alkoholisanom stanju, platiti on sam, iz sopstvenog džepa. Isto važi i za narkotike. Pojedine osiguravajuće kuće i definišu šta smatraju pod alkoholisanim stanjem - više od 0,3 promila alkohola u krvi.

Sunčanica je, pak, posebna priča.

Neke osiguravajuće kuće pokrivaju lekarske troškove u slučaju ove dijagnoze, dok je većina smatra - pukim nemarom. I troškove namiruju isključivo u slučaju da sunčanica dovede do težih zdravstvenih posledica, poput dehidratacije.



- Isključena je obaveza osiguravajućeg društva, kada troškovi nastanu kao posledica lečenja slučajeva nastalih usled nebrige, nemara i neodgovornosti osiguranika, odnosno roditelja ili staratelja u slučaju da je osiguranik maloletno lice, poput opekotina usled prekomernog sunčanja - stoji u uslovima osiguranja jedne ovdašnje osiguravajuće kuće.

Slično je i sa troškovima lečenja svih nekomplikovanih alergija, ali i "nekomplikovanih ujeda" insekata.

Iako je i saniranje uboda morskog ježa, kao jedna od čestih povreda na morskim destinacijama, bilo pod znakom pitanja kada je reč o pokriću troškova, ono je ipak pokriveno osiguranjem kod svih osiguravajućih kuća.

Pravila za trudnice

U posebnoj situaciji su i trudnice. Granica je postavljena na 28. nedelju trudnoće, posle koje se troškovi lečenja u inostranstvu - ne priznaju.

Pojedine osiguravajuće kuće, čak, ne pokrivaju troškove bilo kakvih lekarskih intervencija vezanih za trudnoću u slučaju kada je trudnica starija od 38 godina, bez obzira da li je u drugom ili, na primer, osmom mesecu trudnoće.

Takođe, posledice bilo kakve prirodne katastrofe, poput vulkanske erupcije, zemljotresa, proglašene epidemije, ali i posledica rata i terorizma, nije pokriveno ovim osiguranjem.

Rizični sportovi

Ukoliko na letovanju planirate da se bavite jedriličarstvom, raftingom, ronjenjem, lovom, paraglajdingom, planinarenjem, planinskim i brdskim biciklizmom, skijanjem na vodi, vodenim skuterima, pa i akrobacijama na rolerima - moguće povrede nijedna osiguravajuća kuća ne pokriva redovnom polisom putnog osiguranja. Da biste se finansijski zaštitili i od ovih rizika, potrebno je naglasiti ih prilikom kupovine polise osiguranja, i na to ime uplatiti dodatnu premiju.

