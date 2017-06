SRBI U PANICI ZBOG NAJEZDE ZMIJA: Evo zbog čega su gmizavci preplavili gradove!

SRBIJA - Osim standarnih, dnevnih problema, ono što građane Srbije, a pogotovo one koji žive u gradovima, ovih dana najviše muči je najezda gmizavaca - zmija!

Svesni smo činjenice da sa toplijim, lepšim, vremenom moramo da budemo oprezniji, naročito ako boravimo u prirodi, ali ono što nam je ove godine ulilo dodatni strah je i veća potreba za oprezom u većim gradovima, na asfaltu, gde se do sada baš i nismo susretali sa zmijama, kojih se uglavnom i plašimo.

Objašenjenje za najezdu zmija u gradovima potražili smo od Vladice Stankovića direktora Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine "Poskok".

"Vreme je nestabilno, bilo je dosta kiša, pa su zmije jedva dočekale da otopli i izađu iz mesta u kojima su provele hibernaciju. Čak su i okasnile, počele su da se kreću, treba im toplota. Gladne su, a i vreme im je da se pare", objašnjava za Kurir Vladica Stanković.

Prema njegovim rečima, za sve češću pojavu zmija u gradovima, delimično su krivi i ljudi.

"Ljudi su izgradnjom i širenjem gradova zapravo zašli u njihova prirodna staništa, tako da je sasvim normalno što se one sada pojavljuju i na gradskim ulicama. I u samim gradovima ima dosta napuštenih, zapuštenih mesta, parkova, koji su zarasli, nisu pokošeni. A, to je sve naša nebriga ", kaže Vladica i dodaje da ljudi "dodatno dižu paniku zbog novonastale situacije".

Zmije se hrane glodarima i pticama, a osim neuređenih površina, objekata u izgradnji, kao idealna mesta za njihov opstanak su i ona u blizini preduzeća, jer tamo ima hrane u izobilju.

Udruženje "Poskok" drži edukacije o gmizavcima i ponašanju prilikom susreta sa njima u gradovima širom Srbije i to uglavnom deci. A, o tome kako deca reaguju na gmizavce, Vladica kaže:

"U početku se plaše jer svi pričaju da su zmije opasne, jer je to još uvek strana tema kod nas. Ljudi nisu dovoljno informisani i ne znaju koje su zmije opasne", kaže Vladica i naglašava da svaka zmija ima svoju teritoriju i napada ako se oseća ugroženom.

"Svaka zmija ima svoju teritoriju. Poskok i smuk upozoravaju šištanjem kada ste blizu njih...Nekada je u našim selimo bilo više obradivih površina, pa su i ona zmijama bila interesantnija. One samo traže hrane...Kada ulaze, na primer, u seoske kuće, one to i čine kroz rupe koje su prethodno napravili glodari, koji za njih predstavljaju plen", kaže Stanković i daje savet svima šta da rade u susretu sa zmijom.

"Najvažnije je da čovek ostane pribran. Zmije ne čuju, već osećaju vibracije. Ne treba im se približavati i treba pozvati nadležene", kaže na kraju Vladica čije udruženje svaku zmiju vraća u prirodno stanište.

