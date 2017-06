ALEKSANDAR PEJOVIĆ NOVI DIREKTOR DNEVNIH NOVINA KURIR: Slobodni mediji su stub demokratskog društva

Prvi preduslov koji će nas dovesti do istinitog i tačnog izveštavanja naroda predstavlja transparentnost vlasništva u medijima, kao i jednaki tržišni uslovi za sve izdavače



Direktor dnevnih novina Kurir Aleksandar Pejović sa svojim dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu osvrće se na najveće izazove i probleme s kojima se štampani mediji danas suočavaju. Pejović govori o teškom položaju u kojem se nalazi medijska profesija i ističe da je preduslov nezavisnog novinarstva ekonomska nezavisnost.

- Iako bi možda neki rekli da je reč o frazi, slobodni mediji su stub svakog zdravog demokratskog društva kojem težimo. Prave nezavisnosti u medijima nema bez finansijske nezavisnosti. Prvi preduslov koji će nas dovesti do istinitog i tačnog izveštavanja naroda predstavlja transparentnost vlasništva u medijima, kao i jednaki tržišni uslovi za sve izdavače.

Koji su glavni problemi s kojima se suočavaju mediji kao što je Kurir?

- Stanje na medijskom tržištu je tako da s jedne strane imamo medije s povlašćenim odnosom u institucijama i preduzećima gde je država većinski vlasnik, kao i nepostojanje regulative koja podržava štampane medije. S druge strane, Kurir već 14 godina opstaje na tržištu na potpuno komercijalnim osnovama i plasira sadržaj na profesionalan, nezavisan i nepristrasan način, a sve u interesu javnosti.

Da li je do sada bilo pokušaja države da poboljša uslove poslovanja štampanih izdanja?

- Odbor za medije Skupštine Srbije usvojio je odluku da se štampanim medijima smanji stopa PDV sa 10 na pet odsto, a za oglašavanje u štampanim medijima sa 20 na deset odsto. Ali, nažalost, ove mere nisu realizovane do danas. Da bih napravio paralelu, praksa u većini zemalja Evropske unije potpuno je drugačija i one su kao zrele demokratije prepoznale značaj javnog interesa kada je reč o štampanim medijima koji moraju da odolevaju digitalizaciji i savremenim globalnim trendovima. Recimo, jedna Francuska je sa 22 odsto smanjila stopu PDV na svega 2,1, dok je Velika Britanija otišla korak dalje i ima nultu stopu. Sve ostale zemlje EU slede isti trend. Kada se uporede ovi podaci, dolazi se do prostog zaključka koliko je u Srbiji teško baviti se štampanim medijima, pogotovo dnevnim novinama ako nisu oslonjene na neke državne ili paradržavne institucije. Siguran sam da bi smanjenje stope PDV otvorilo nove tržišne potencijale, kao što je ulaganje u kvalitet sadržaja.



Kako vi vidite budućnost i koja su rešenja?

- Štampani mediji moraju da prestanu da budu samo prepisivač internet stranica, a novinari da se vrate svom osnovnom poslu, sakupljanju vesti i informacija, kao istinitog i tačnog izveštavanja javnosti, kroz permanentno unapređenje profesionalnih standarda i kreiranju autentičnog sadržaja.