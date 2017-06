TOPLO I SPARNO: Danas do 30 stepeni s pljuskovima, na jugu grad i obilne padavine

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, toplo i sparno mestimično s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u centralnim i južnim krajevimam gde se očekuju i obilniji pljuskovi i pojava grada.

U jutarnjim satima po kotlinama kratkotrajna magla. Vetar slab, promenljivog pravca, pojačan u zoni pljuskova. Jutarnja tempetratrura od 13 C do 18 stepeni, najviša dnevna od 25 na jugu do 30 stepeni na severu, saopstio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno, toplo i sparno uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova i grmljavina uglavnom po podne. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura oko 18 C, najviša dnevna oko 29 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u Srbiji će biti promenljivo oblačno, toplo, sparno i nestabilno sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, do kraja nedelje uglavnom u centralnim i južnim, a od ponedeljka do srede i u ostalim krajevima.

Maksimalna temperatura u većini dana dostizaće 25 do 30 stepeni, sredinom sedmice malo svežije.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: AP)

