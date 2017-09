SREĆAN PUT: Saobraćaj u Srbiji umeren i bez zastoja

Saobraćaj u Srbiji je jutros bio umeren i bez zastoja, sem na putevima gde ima radova, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na graničnim prelazima putnička vozila se zadržavaju do 20 minuta, a na prelazu Horgoš, ka Madjarskoj, teretna vozila čekaju do dva sata.

Autoput Horgoš-Subotica-Novi Sad je mestimično sužen zbog radova koji traju do 20. juna.

Na autoputu Beograd-Novi Sad, od danas do 7. jula, zbog izgradnje petlje "Nova Pazova", za saobraćaj će biti zatvorena kolovozna traka u smeru ka Novom Sadu.

Od danas će auto-put zbog dvonedeljnih radova biti sužen i kod naplatne stanice "Bubanj Potok".

Takođe na gradilištu auto-puta kroz Grdeličku klisuru vozila će danas od 7.00 do 19.00 prolaziti naizmenično.

Od večeras će se raditi u zoni Pančevačkog mosta, u Beogradu, te će put biti sužen.

Put Beograd-Obrenovac je sužen zbog radova na izgradnji dela konstrukcije Ostružničkog mosta.

