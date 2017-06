SUNCE SE BORI S OBLACIMA: U Srbiji i danas veoma toplo, ali prete nepogode

U Srbiji će danas biti promenljivo oblacno, mestimično s kratkotrajnom kisom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ponegde su moguće i vremenske nepogode - intenzivniji pljuskovi, pojava grada i pojacanog vetra, uglavnom na jugu i istoku.

foto: Nebojša Mandić

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, u zoni pljuskova pojačan. Jutarnja temperatura od 14 do 20 C, najvisa dnevna od 24 C na severozapadu do 30 C na jugu, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod.

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom sa grmljavinom.

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 20 C, najviša dnevna oko 27 C.

foto: Zorana Jevtić

Izgledi vremena za Srbiju u narednih sedam dana - do 14. juna: U četvrtak malo hladnije uz prestanak padavina i razvedravanje.

Zatim do kraja perioda pretežno sunčano i toplije, samo u subotu posle podne uz lokalni razvoj oblacnosti ponegde je moguć kratkotrajni pljusak, uglavnom u planinskim predelima.

Krajem perioda destabilizacija vremena.

(Kurir.rs/Tanjug, Foto: Nebojša Mandić)