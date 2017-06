KAD KRENE BERBA VOĆA: Sezonski poslovi smanjuju nezaposlenost

BEOGRAD - U prva četiri meseca stopa nezaposlenosti je 14,6 odsto, a direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović očekuje da bi sezonski poslovi u narednim kvartalima trebalo da snize stopu nezaposlenosti na 13 odsto.

"Došlo je do neznatnog povećanja stope nezaposlenosti u odnosu na prethodni kvartal, ali to ne treba da zabrinjava imajući u vidu da je godinama unazad stopa nezaposlenosti u prvom kvartalu uvek veća u odnosu na kraj godine", rekao je Martinović.



Poređenja radi u 2016. i 2015. godine u prvom kvartalu, stopa nezaposlenosti je bila 19 odsto, te je u prvom kvartalu ove godine manja za 4,4 odsto u odnosu na prethodne godine.

"Očekujemo da u narednom periodu, sledeći kvartali pokažu pad stope nezaposlenosti imajući u vidu da na našoj evidenciji dolazi do smanjenja broja nezaposlenih lica. Trenutno imamo 659.000 nezaposlenih lica, što je najmanje u poslednje dve decenije", pojasnio je on.

foto: Profimedia

Kako kaže stopa nezaposlenosti uvek u prvim mesecima bude veća jer je manji obim sezonskih radova koji značajno utiču na stopu nezaposlenosti, ali i zbog toga što veliki broj lica "izlazi iz programa mera aktivnog zapošljavanja".

"Očekujemo da nova sezona i naše nove mere i podrška preduzetnicima da rezultare i da ćemo do kraja godine imati stopu nezaposlenosti koja je bila aktuelna krajem prošle godine ili niža. Mi bi voleli da to bude 13 odsto stopa nezaposlenosti, da se približimo evropskom proseku", pojasnio je on.

Naglašava da u 14,6 odsto nezaposlenih 50 odsto čine teško zapošljive kategorije ljudi - osobe sa invaliditetom, Romi, nekvalifikovani, stariji od 50 godina.

"Prema njima kreiramo sve naše programe i subvencije, koje danas koriste poslodavci. Na našoj evidenciji došlo je do smanjenja broja osoba sa invaliditetom za 8,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Oko 3.500 ljudi, za prvih pet meseci se zaposlilo", pojasnio je Martinović.

Fakulteti danas, kako kaže, konsultuju nacionalnnu službu za zapošljavanje pri kreiranju upisne politike da vide koja su to deficitarna zanimanja.

(Kurir.rs/Tanjug/RTS)