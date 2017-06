Letovanje s uračunatim čarter letom već od 249 evra

Samos je malo ostrvo za velika zadovoljstva. Zelena tačka u plavetnilu mora. Prekrasno i rastinjem bogato egejsko ostrvo, sa obiljem snažno belih peščanih plaža, živopisnih naselja i ribarskih luka. Predivna priroda, umerena klima i ogromna arheološka bogatstva učinila su ga poznatim turističkim centrom Mediterana i šire.



Od svih grčkih ostrva Samos je najbliži obali Male Azije, od koje je udaljen 1,6 km. Iako je oduvek bio na raskrsnici izmedju istoka i zapada, uz pomoć jake životne snage uspeo je da, tokom vekova, sačuva nezavisnost pa čak i da doživi maksimalan procvat. Moguće je da je baš zbog toga svetu podario toliko naučnika, umetnika i pesnika. Na Samosu se rodio Pitagora pre 2500 godina. Ostavio je svetu svoju filozofiju i matematiku. Sa Samosa potiču i graditelji Herinog hrama Rek i Teodor, pesnik Arion, arhitekta Poliklet, veliki astronomi Aristarh i Aristil kao i filozofi Melisa i Epikur.



Mitologija kazuje da je ostrvo i rodno mesto boginje Here, a budući da je ona boginja plodnosti i njeno ostrvo je veoma plodno. Prekriveno je nepreglednim vinogradima i stabljikama mastike od čijih se plodova spravlja širom sveta poznato grčko piće „Uzo“. Na ostrvu su do danas sačuvani ostatci Herinog hrama i najstariji tunel na svetu koji je u antičko doba služio kao prečica kroz brdo. Na južnom delu je živo turističko mesto Pitagorion sa mnoštvom taverni, uzerija i kafeterija koje je dobilo ime po svom najčuvenijem stanovniku.

U ovom carstvu dobrog odmora su i sjajni hoteli. Jedna od njih je i PEGASUS 2* lociran u mirnoj uličici mesta Pitagorio a u okruženju stabala limuna i pomorandži. Nedaleko od hotela nalazi se predivno šetalište uz more sa brojnim grčkim tavernama. Šljunkovito kamenita plaža nalazi je 100 metara od hotela.



Uz direktan čarter let 13. juna cena aranžmana nabazi noćenja s odručkom je 249 evra a za onaj 10 dana kasnije (23.juna) je 299 evra. I hotel MYKALI 2* zaslužuje pažnju. Udaljen je oko dva kilometra od mesta Pitagorio. Smešten je na uzvišenju odakle se pruža zadivljujući pogled na more. Šljunkovita plaža je 500 m od hotela, a ležaljke i suncobrani dodatno se doplaćuju. Od hotela do Pitagoria i Potokaki plaže saobraća besplatan mini-bus tri puta dnevno. Idealan je za goste koji bi želeli da provedu aktivan odmor i da obilaze ostrvo. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom. Cene s uračunatim direktnim letom su: 13.juna – 335 evra; 23.juna 385 evra.

Luksuzni hotelski kompleks Doryssa Seaside Resort jedan je od najprodavanijih hotela u mestu Pitagorio. Izgrađen je u skladu sa pravilima o štednji energije. Prilikom izgradnje, korišćeni su ekološki materijali i presvlake od čistog platna, koji doprinose čistom i osvežavajućem ambijentu. Udaljen je samo kilometar od Pitagoria i dva od aerodromana na Samosu. Hotel je prepoznatljiv i po malom grčkom selu sa trgom, crkvama i prodavnicama koji se nalaze u njegovom kompleksu u tzv. Village delu (sastoji se od 120 kućica). Na oko 100 m od hotela nalazi se hotelska, peščano šljunkovita plaža, nagrađena plavom zastavicom za urednost i čistoću. Cena: 13. juna – 835 evra; 23. juna – 885 evra.



Iz bogate ponude Kon Tikija izdvajamo i sledeće hotele i apartmane: LABITO HOTEL . Cena: 23.06. - 299 evra ; PENELOPE STUDIOS, noćenja sa doručkom. Cena: 23. juna – 279 evra ; ZEFIROS BEACH HOTEL 3*, 23.juna, polupnasion – 549 evra. ARION HOTEL 4*,polupansion (doručak i večera se služe po principu švedskog stola). Cena: 23.06. - 599 evra.