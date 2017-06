POTREBNA PROVERA MERA BEZBEDNOSTI: Tržni centri i koncerti najlakše mete terorista

Povodom najnovije pretnje Islamske države Srbiji, koja je danas osvanula u medijima, ekspert za bezbednost Ilija Životić upozorava da se, kada se analiziraju poslednji teroristički napadi u Evropi dolazi do zaključka da su to jednostavno organizovani napadi, koji finansijski malo koštaju same teroriste, zbog čega se teže otkrivaju u pripremnoj fazi, ali i da su napadana mesta koja obezbeđuju privatne kompanije.

Životić smatra da to otvara pitanje sposobnosti domaćih kompanija koje se bave bezbednošću:

- Da bi izveli svoj akt što uspešnije, teoriristi napadaju mesto gde ima najviše ljudi, i koje je u isto vreme najranjivije. U Srbiji se, s tim u vezi, javlja problem, jer upravo na takvim mestima, kao što to su tržni centri i koncerti, agencije za obezbedjenje s jedne strane najviše zaradjuju, jer po ugovoru daju najviše ljudi, a sa druge najviše štede, jer često ne uzimaju kvalifikovan kadar.

Problem leži naravno i u poslodavcima koji kada god treba da naprave rezove u budžetu prvo krećžu od sistema obezbedjenja. Na primer, većina banaka je u svojim ekploziturama fizičko obezbedjenje zamenila duplim vratima za ulaz, panik tasterima i kamerama. Prava je retkost videti dva vozila u pratnji novca, izuzev novca Narodne banke Srbije.

Vratimo se tržnim centrima. Da li je iko ikada izveo u nekom tržnom centru u Beogradu probnu evakuaciju usred radnog vremena, odnosno u realnim uslovima? Da li su radnici prošli stvarnu psihofizičku proveru reagovanja u zaista stresnim situacijama?

Zašto zakon o privatnom obezbedjenju ne posvećuje posebnu pažnju objektima i dogadjajima od posebnog rizika pa da se tako natera poslodavac da za te objekte i dogadjaje mora da angažuje (i da, naravno, adekvatno plati, što je njima najveći problem) stvarno spremne i psihički stabilne ljude, a ne da po istima vidjamo krhke mladiće u odelima dva broja većim i pocepanim cipelama?

Na takvim mestima u vremenu terorizma u Evropi nema mesta momcima bez višegodisnjeg iskustva.Tu nema mesta raznim omladinskim -studentskim zadrugama i slično, koje se masovno koriste za koncerte i festivale.

Poseban problem su licence radnika obezbedjenja, naročito u agencijama, gde je njihovo pribavljanje palo na teret niskih i često neredovnih plata radnika. Pa kako neko sa platom od 27 hiljada dinara da izdvoji novac za licencu? Sastavni deo ovog kompleksnog problema je i provera. Da li je ikada neka kontrola MUP-a direktno sa lica mesta odvela nekog radnika obezbedjenja na mestu visokog rizika na proveru psihičkog stanja, fizičkih sposobnosti i znanja koje je neophodno da poseduje sa samom tom licencom?

Mi smo kao zastreo i nepotreban odbacili sistem "narodne odbrane" i "društvene samozaštite", toliko bežeći od toga da danas srpska civilna zaštita nije član svetske organizacije civilne zaštite jer ne moze da ispuni osnovne uslove ?!

S druge strane, Amerikanci poučeni napadom 11.septembra uvode kroz Ministarstvo "Homeland Security" upravo sistem kakav smo mi nekada imali. Svaka radna oraganizacija, svaka firma, fabrika, svaki tržni centar mora imati adekvatno obezbedjenje, kako država i zakon nalažu, Inače snosi rizik drakonskih kazni bez izuzetka. Jer, upravo ta mreža sistema obezbedjenja po celoj državi, sastavljena od privatnih obezbedjenja, predstavlja vrstu unutrašnje vojske.

Oni su ti koji su pod najvećim rizikom od terorističkog napada, ne policijske stanice ili kasarne branjene dugim cevima.Teroristi napadaju tamo gde je "mekano", gde su velike šanse za uspeh zbog slabe branjenosti objekta.

Policija mora ostvariti mnogo bolji odnos sa njima odbacujući sujetu o mogućem stvaranju neke parapolicije već gledati na privatne agencije kao na partnera u sistemu unutrašnje bezbednosti.

Tome treba doprineti i sama država, onemogućavajući licima iz kriminogene sredine da budu vlasnici iz senke kompanija za obezbedjenje ali i zaštitom domaćih kompanija od nekontrolosanog ulaska stranaca na naše trzište, jer je totalno neprirodno da strane kompanije obezbedjuju objekte od posebnog značaja i visokog rizika.

Time bi bezbedonosni podaci: ko kako ulazi, dolazi, kakvo obezbedjenje ima ,da li je danas u blindiranom ili običnom vozilu,raspored kamera, evakuacionih izlaza i drugi detalji bili stranim obaveštajnim službama kao na tacni, navodi na kraju Životić.

