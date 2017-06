POVRATAK PRAVOG PROLEĆA, ALI BEZ TROPSKIH TEMPERATURA: U Srbiji danas sunčano, do 27 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i malo toplje, a na jugoistoku se od sredine dana očekuje lokalni razvoj oblačnosti i ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak.

foto: Zorana Jevtić

Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 15 stepeni, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni.

I u Beogradu će biti pretežno sunčano i malo toplje. Vetar slab severozapadni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

Jutarnja temperatura oko 14 stepeni, najviša dnevna oko 27 stepeni.

foto: Nebojša Mandić

Prema prognozi za narednih sedam dana, u subotu će biti pretežno sunčano i toplo, samo u nedelju uz lokalni razvoj oblačnosti u istočnim, centralnim i južnim predelima, ponegde kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Od četvrtka promenljivo, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom, a temperatura će biti u manjem padu.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Filip Plavčić)