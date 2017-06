Čarolija Lefkade za samo 199 evra

I ovo je moguće – 10 noći sa uračunatim avio-prevozom i svim transferima, kao i uslugom vodiča, košta – verovali ili ne – samo 199 evra.

Reč je o letovanju na Lefkadi od 18-28.juna uz najam Phillipos studios apartmana koji gostima daruje maksimalno opuštanje...Ovo je, podsećamo, cena agencije Big Blue samo za let 18.juna.

foto: Promo

Lefkada je po veličini četvrto grčko ostrvo. Usidrena je u vodama Jonskog mora, severozapadno od poluostrva Peloponez i severno od ostrva Kefalonije. Od kontinentalnog dela Grčke odvojena je uskim kanalom. S obzirom na to da je preko kanala napravljen most, ovo je jedino jonsko ostrvo do kog se može stići kopnenim putem.

Pretpostavlja se da je ostrvo dobilo ime po visokim i strmim planinama belih litica na zapadu ostrva (grč. lefko – belo). Jedna od legendi kaže da je sa ovih belih stena skočila čuvena antička pesnikinja Sapfo zbog nesrećne ljubavi prema ribaru Faonu. Na lepote istočne obale Lefkade ukazivao je i Homer u svojoj „Odiseji”.

Lefkada nema svoj aerodrom, ali i pored toga ima vazdušnu vezu sa Grčkom i ostatkom Evrope. Turisti mogu izabrati neku od avio-linija do aerodroma u Aktionu, blizu grada Preveza, koji je mostom povezan sa Lefkadom. Let od Beograda do Aktiona traje sat i petnaest minuta.

Osim Lefkade, istoimenog glavnog grada, veoma posećena turistička mesta sa izuzetno lepim plažama su i naselje Nidri, gradić Vasiliki i ostrvce Maganisi, koje adminstrativno pripada Lefkadi. Big Blue ove godine podiže čater do ovog dela Mediterana.

foto: Promo

Za prvi, 18. juna, još dve sjane ponude - Nidri Bay studios, u kome vas najam apartmana za 10 noći takođe košta samo 199 evra. Ono što je garancija nezaboravnog odmora je lepota Nidrija, gradića u kome niko nigde ne žuri a sve sa događa na vreme. Jednako dobar odmor čeka i one koji se odluče da 18. juna krenu put hotela Villagio Maisto 3*, u kome za ovaj termnin 10 noćenje sa doručkom košta takođe neverovatnih - 299 evra.

Autor: Foto: Promo