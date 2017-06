Sve što vam treba za porodičnu sreću

Pančevo,Stambeno-poslovni kompleks na svega 20 minuta od centra Beograda nudi savršene uslove za sve one kojima treba pravi dom

Šta je neophodno za mir u kući?

Šta je neophodno za mir u kući? Poslovica kaže da "kad čeljad nije besna ni kuća nije tesna". Naravoučenije, za mir u kući treba nam prostor. I to ne bilo kakav i bilo gde.

Šta onda treba četvoročlanoj porodici za idiličan život? Rešenje je stan na odličnoj lokaciji, u Pančevu, na svega 20 minuta od centra Beograda. Idiličan život pored reke, gde čak i porodica koja ne poseduje automobil nije uskraćena ni za šta, budući da gradski prevoz na liniji Beograd-Pančevo saobraća na svakih 15 minuta.

Projektovani stambeno-poslovni kompleks Tamiš Kapija zadovoljava sve želje zainteresovanih budući da, po svojoj veličini i nameni, predstavlja savremen pristup modernoj arhitekturi. P rostire se na 43.000 m2. Prizemlje i nivo galerije namenjeni su uslužnom i komercijalnom sardžaju, dok se od prvog do petog sprata nalaze stanovi različitih struktura-od garsonjera do četvorosobnih stanova.

foto: Promo

Dobar dan za novi stan

Ovaj kompleks pruža mnogobrojne sadržaje zabavnog karaktera, veliki supermarket, restorane, fitnes-centar, poštu, menjačnicu, bankomat, kao i zone za relaksaciju. U toku je izgradnja dečijeg igrališta u okviru kompleksa.

U okviru ovog modernog stambeno-poslovnog kompleksa moguće je kupiti trosoban stan od 92 m2 za 66.000 evra, što vašu odluku o kupovini čini lakšom.

Sam centar Pančeva je u neposrednoj blizini Tamiš Kapije i do njega se dolazi za svega sedam minuta hodom. Do prve ambulante vam je potrebno pet minuta (udaljena je svega 300 m). Osnovna škola i vrtić su vam na svega 10 minuta hoda. Aviv park vam je takođe u neposrednoj blizini, a do njega stižete za manje od dvadeset minuta hodom. U neposrednoj blizini su i Stomatološki fakultet, Pravni fakultet i Fakultet humanističkih nauka.

Jeftinije grejanje

Pored toga što vam je prestonice u neposrednoj blizini, još jedna prednost vašeg novog doma u Pančevu su niži troškovi života. Grejanje je jeftinije gotovo 14 dinara po metru kvadratnom; cena vode u Pančevu je 54,24 din/m3, dok je u Beogradu 56,63 din/m3, a struja je u ovom južnobanatskom gradu jeftinija tri do pet puta u odnosu na srpsku prestonicu.

Stanovnicima ovog stambeno-poslovnog kompleksa obala istoimene reke udaljena je svega nekoliko koraka, a njena tišina i mir svakodnevno će vam pružiti osećaj spokoja, dok ste istovremeno u žiži svih dešavanja, jer su i centar Pančeva i centar Beograda na samo nekoliko minuta udaljeni od vas.

Više informacija na www.tamiskapija.com i tel. 011/35 39 578.

