ISTORIJSKA PRESUDA PO ZAKONU O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA: Predstavnici gradske vlasti Novog Sada lagali pred sudom

Nedavno doneta prva pravosnažna presuda po Zakonu o zaštiti uzbunjivača istorijska je za Srbiju, jer je u prvi put sudska vlast ocenila da je izvršna vlast postupala pogrešno i lagala pred sudom, rekao je Vladimir Radomirović, glavni urednik antikorupcijskog sajta Pištaljka.

foto: Nebojša Mandić

Apelacioni sud u Novom Sadu doneo je prvu pravosnažnu presudu po Zakonu o zaštiti uzbunjivača, u korist Marije Beretke, koja je ukazala na malverzacije u komunalnoj inspekciji prilikom naplate kazni za parking.



Sud je utvrdio da je novosadska uprava za inspekcijske poslove izvršila štetnu radnju prema njoj i u presudi je naloženo da ona bude vraćena na radno mesto nadzornika u oblasti komunalne inspekcije. Beretka je presudu primila 5. juna, tačno na drugu godišnjicu početka primene Zakona o zaštiti uzbunjivača.



Radomirović je rekao da je ovo redak slučaj, ne samo za Srbiju, nego i u svetskim okvirima, da sud stane u zaštitu uzbunjivača i da presudi da se poslodavac svetio uzbunjivaču zbog prijave korupcije, a sudija u Novom Sadu je utvrdila i da su predstavnici grada Novog Sada lagali kada su pred sudom svedočili.



foto: Slađana Stojanović

"Istorijska je presuda za Srbiju da konačno sudska vlast kaže da je izvršna vlast radila nešto pogrešno i lagala pred sudom", kazao je on.



"Novosadsko sudstvo osvetlalo je obraz pravosuđa", rekla je Beretka.



Marija Beretka je gostujući u Novom danu N1 objasnila da je u slučaju koji je ona prijavila policiji načelnik služne obustavljao predmete u slučajevima gde je trebalo da se izvrše uplate kazni. "Ti predmeti nisu bili u korist sirotinje, nego preduzetnika koji imaju para, a budžet je tako oštećen u višemilionskom iznosu“, rekla je.



foto: Zorana Jevtić

Ona je ispričala i kako su njene kolege reagovale kada se saznalo da je upravo ona prijavila korupciju policiji. "Kad se saznalo da sam ja ta koja je prijavila policiji, 5.6. kada je stupio na snagu Zakon o zaštiti uzbunjivača, prebacuju me na nepostojeće radno mesto, izmestili su me u drugi organ. Kolege su me šikanirale. Dok nisam dobila prvostepenu presudu, nisu hteli sa mnom da razgovaraju, okretali su glavu", rekla je ona.



Sve je više prijava koje podnose uzbunjivači tražeći sudsku zaštitu, jer im poslodavci prete. To potvrđuju podaci sudova i Ministarstva pravde. Radomirović je ocenio da je sad potrebno da sudovi brzo reaguju na prijave uzbunjivača.



"Ono što je Beretka prijavila, brzo se našlo pred sudom, njeni šefovi su sada optuženi i sudi im se u Novom Sadu. Na ovom slučaju vidimo koliko je potrebno da nadležni organi na vreme reaguju", kazao je urednik Pištaljke.



foto: Zorana Jevtić

Beretka je dodala da je Zakon dobar, ali da procesi dugo traju, kao i da je najvažnije određivanje privremenih mera, kojom se uzbunjivači vraćaju na posao.



Radomirović je ocenio da kao društvo moramo da vršimo pritisak na poslodavce da spreče zloupotrebe, i da pomažemo uzbunjivačima jer "oni štite sve nas". "Mnogi poslodavci prete uzbunjivačima koji se plaše, osnovano, ne samo kod nas, već i u svetu. Svetska istraživanja pokazala su da se uzbunjivači plaše odmazde da će nastradati ako nešto prijave, a u istom procentu se plaše i da ništa neće biti urađeno čak i ako prijave zloupotrebe“, kazao je on.

(Kurir.rs/N1)