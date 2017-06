Miroslav je imao 27 godina kada je skočio u reku PRED SVOJE VENČANJE: Ostao je nepokretan a od svog života NAPRAVIO ČUDO (VIDEO)

Priča koja vas nikako neće ostaviti ravnodušnim.



Miroslav Miro Stanišić, čovek širokog osmeha, velikog srca i neverovatne životne energije, pre sedamnaest godina doživeo je tešku povredu, koja mu je u trenutku preokrenula život. Momak u najboljim godinama, sportista, avanturista spreman na različite izazove, preko noći je ostao vezan za kolica, koja su sada neraskidivi deo njegove svakodnevnice.



To je i jedino što se promenilo u Miroslavljevom životu, jer mu optimizam i vera nikada nisu dozvolili da poklene. On i danas vozi kajak, ide na rafting i radi mnoge druge stvari koje mnogi od nas nisu, a možda i nikada neće probati. Njega ništa ne sprečava da se raduje svakom novom danu i deli tu radost sa svima.



Miro je rođen u Viniću, selu koje se nalazi u blizini manastira Ostrog, ali već četrnaest godina živi i radi u Beogradu. On je motivacija i inspiracija, a ovo je njegova životna priča.



- Rođen sam uz reku. Bio sam vrhunski plivač i skakač, čovek koji je spasio veliki broj utopljenika. Na jednom druženju pred svoju svadbu 27-og avgusta 2000. godine skakao sam, kao i mnogo puta do tada, u reku. Skočio sam dva puta sa velike visine, a nakon toga i sa obale, sa neznatne visine, kada mi se povreda i dogodila - počeo je priču za espreso.rs



Nastavak neverovatne životne priče pročitajte OVDE

Autor: Foto: Espreso