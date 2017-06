PRAVI LETNJI DAN PRED NAMA: U Srbiji danas sunčano i toplo, do 30 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i malo toplije, uz slab vetar promenljivog pravca.

foto: Filip Plavčić

Jutarnja temperatura biće od 12 do 16 C, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura oko 16 C, najviša dnevna oko 30 stepeni.

foto: Nebojša Mandić

Prema izgledima vremena za sedam dana, u utorak će biti pretežno sunčano i toplo. U sredu promenljivo i malo svežije, mestimično pljuskovi i grmljavine. U četvrtak pretežno sunčano. Od petka promenljivo, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u popodnevnim satima.

(Kurir.rs/Tanjug/ Foto: Nebojša Mandić)

