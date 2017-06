SREĆAN PUT: Saobraćaj u Srbiji umerenog intenziteta, na granicama nema gužvi

Saobraćaj se odvija uz stabilne vremenske prilike, uz dobru prohodnost puteva i umerenog je intenziteta, saopštio je jutros Auto-moto savevez rbije (AMSS), koji na početku turističke sezone savetuje više strpljena na putevima ka Makedoniji, Crnoj Gori i Bugarskoj.

Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja od 20 minuta. Na teretnim terminalima, na prelazu Horgoš, čeka se oko 90 minuta.

Učesnicima u saobraćaju savetuje se oprez na deonicama na kojima se izvode radovi, jer gradjevinska sezona donosi radove na popravci i sanaciji, kao i na izgradnji novih putnih deonica.

Danas i sutra od 10.00 do 11.30 i od 12.00 do 13.30 doći će do potpune obustave saobraćaja na deonici Surdulica - Vlasina Okruglica, kod mesta Vrla 1 (Valjevica), zbog presvlačenja kolovoza asfat-betonom.

