NAOBLAČENJE DONOSI SAMO SPARINU: U Srbiji sutra tmurno i kišovito, ali i dalje veoma toplo

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, u većem delu suvo, samo ponegde, uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu, s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, jutarnja temperatura biće od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen. I u Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno, uz slab do umeren vetar, a sredinom dana moguća je kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura biće oko 19, a najviša dnevna oko 28 stepeni.

U Srbiji će u četvrtak biti sunčano i toplo. U petak ujutru i pre podne na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Za dane vikenda najavljeno je promenljivo oblačno i hladnije vreme, mestimično s kišom i pljuskovima češćim u nedelju.

Od ponedeljka pretežno sunčano, uz postepeni porast temperature.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za sredu, 14. jun 2017: Kod većine hronično obolelih tegobe mogu biti u pojačanju usled nepovolјnog uticaja biometeorološke situacije. Poseban oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima.

Meteoropatske reakcije moguće su u vidu problema sa snom, promenlјivog raspoloženja i glavobolјe.

