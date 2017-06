IDEALAN LETNJI DAN PRED NAMA: Nebo iznad Srbije danas bez oblaka, do 31 stepen

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, samo ujutru na jugu još ponegde sa slabom kišom.

Vetar će biti slab, na istoku i umeren, severozapadni, uveče u skretanju na jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 17 C, najviša dnevna od 26 do 31 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, severnih pravaca. Jutarnja temperatura oko 16 C, najvisa dnevna oko 28 C.

U petak pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče naoblačenje sa severozapada koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak sa grmljavinom.

Za vikend promenljivo oblačno, hladnije i vetrovito, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u subotu. Zatim pretežno sunčano, uz porast temperature.

