EVO ŠTA KVARI SLIKU DOMAĆEG TURIZMA: Hoteli predratni, a cene astronomske

Zapušteni turistički objekti u srpskim banjama i odmaralištima, dranje na cenama na svakom ćošku, putevi puni rupa i bez putokaza, samo su neke od mana srpskih turističkih destinacija, koje odbijaju domaće turiste i šalju ih na letovanje u inostranstvo.

Problem je i to što do pojedinih atraktivnih destinacija, manastira i etno-sela ne postoji autobuska veza iz većih gradova, zbog čega ostaju nedostupni turistima koji nemaju automobil.



Za dublji džep



- Hoteli su preskupi, a stanje u njima je predratno. Bolji hoteli su samo za one s dubljim džepom. Domaćini u etno-selima kao da toče zlato u sobama - samo su neki od komentara nezadovoljnih građana stanjem srpske turističke ponude. Ima i onih koji boravak u Sokobanji pamte po kaznama za parkiranje.

- U Grčkoj parkiraš auto gde hoćeš i niko ti ništa ne kaže. U Sokobanji ne možeš da platiš parking putem SMS jer im ta usluga ne radi, a kad se vratiš, nađeš kaznu od 1.333 dinara, iako je dnevna karta 100 dinara - tvrdi jedan razočarani posetilac Sokobanje.



Dragan Marčeta, vlasnik turističke agencije „Magelan“, koja organizuje jednodnevne izlete po Srbiji, kaže da na putevima do bilo kog turističkog mesta postoji dosta deponija smeća koje strancima uvek upadnu u oči.

- I strani i domaći turisti imaju negativne komentare na smeće na putevima. Sramota nas je jer je to smeće slika nas kao naroda i same države. Loša je saobraćajna infrastruktura, putevi su puni rupa. Ako država hoće da ima magistralne puteve, onda ne može u svakom selu da bude ograničenje brzine 50 kilometara na sat. Od Novog Sada i Beograda do Zlatibora mom vozaču treba pet i po do šesti i po sati. Na dobrom delu puteva ne postoji adekvatna saobraćajna signalizacija. Za manja mesta nema putokaza ili ima jedan, a posle ne znate kako da dođete do krajnjeg cilja - kaže Marčeta. On dodaje da je problem za turiste što do turističkih mesta ne postoji redovan autobuski prevoz, pa su nedostupna turistima koji nemaju automobil:



Fale autobuske linije



- Od Novog Sada do Krušedola, recimo, ne postoji redovna autobuska linija, a reč je o jednom od najvećih i najznačajnijih manastira na Fruškoj gori.



Činjenice

BOLNE TAČKE DOMAĆEG TURIZMA



zapušteni hoteli i odmarališta

nerealno visoke cene ugostiteljskih usluga

loša putna infrastruktura

loša komunalna infrastruktura

loša organizacija prevoza

Zoran Nikolić

CENE PRILAGODITI PONUDI



Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača Srbije, smatra da vaučeri od 5.000 dinara za letovanje u Srbiji nisu dovoljni da se oživi domaći turizam:

- Prava pomoć u razvoju srpskog turizma jeste razvijanje infrastrukture, puteva, da poboljšamo usluge u turističkim destinacijama. U manjim mestima lokalne komunalne službe nisu spremne za priliv velikog broja gostiju, pa se dešava da su kontejneri prepuni smeća zato što se prazne po istom rasporedu kao i van sezone, kad je broj ljudi u njima pet do 10 puta manji. Posebna je priča što neko tokom sezone napravi dva puta više cene. Cene moraju biti prilagođene sadržaju koji nudite, a ne da razmišljate da je to trenutak da odmah zaradite.

