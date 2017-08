OPET ŽEGA U SRBIJI, DANAS I SUTRA DO 36: U nedelju zahlađenje i temperaturni šok od čak 11 stepeni

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severni, u toku noći u skretanju na jugoistočni.

Najniža temperatura od 13 do 20, najviša od 32 do 35 stepeni. U Beogradu najviša temperatura oko 34 C. U subotu pretežno sunčano i veoma toplo.

foto: RHMZS printscreen

Tokom noći na severozapadu, a u nedelju i u ostalim krajevima zahladenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz umeren i jak severozapadni vetar.

U ponedeljak pretežno oblačno i sveže, na severozapadu prestanak padavina, a u ostalim krajevima povremeno kiša.

U utorak još ponegde na istoku i jugu Srbije uz promenljivu oblačnost kiša i kratkotrajni pljuskovi, a zatim pretežno sunčano uz porast temperature.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Zorana Jevtić/Ilustracija)

