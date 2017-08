AKB ODBACUJE NAVODE O PONIŠTENJU UPISA U IMENIKE ADVOKATA I ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA Gajić uverava: Zaštitićemo članove i zaposlene, nikome nećemo dozvoliti da nameće svoju volju!

BEOGRAD - Advokatska komora Beograda, na čelu sa predsednikom Vladimirom Gajićem, obavestila je danas javnost, a pre svega advokate i advokatske pripravnike koji su u poslednja dva meseca upisani u Imenik advokata, da navodi Advokatske komore Srbije o poništenju njihovog upisa predstavljaju zlonamernu i pravno neosnovanu pretnju koju je plasirao Dragoljub Đorđević kako bi, kako se navodi u saopštenju, zastrašio beogradske advokate i prinudio ih da za svog predsednika prihvate Jugoslava Tintora.



Komora podseća da je nakon 19. juna ove godine, kada je izvršena primopredaja dužnosti između prethodnog i sadašnjeg rukovodstva AKB, u Imenik advokata upusano 29 novih kolega, a u Imenik advokatskih pripravnika njih 71, kao i da su oni izmirili ili započeli izmirivanje upisnine koja iznosi 4.000 evra za advokate, odnosno 500 evra za pripravnike.



"Informacija da je više od 100 advokata u poslednja tri meseca platilo po 4.000 evra upisnine je netačna, a cilj plasiranja u javnost tako grubih neistina može biti jedino da se naškodi ugledu AKB i advokaturi u celini. Takođe, Upravni odbor AKS, kao drugostepeni organ u postupku upisa u imenike, nadležan je da postupa kada je protiv rešenja izjavljena žalba. Budući da upisani u imenike nisu izjavili žalbe protiv rešenja Upravnog odbora AKB, ne postoji pravni osnov da Upravni odbor AKS poništi njihova rešenja", navodi se u saopštenju koje potpisuje predsednik AKB Vladimir Gajić, ističući da Dragoljub Đorđević dezinformiše javnost i tvrdnjama da je AKS nadležna da "vodi računa o zakonitosti rada pojedinačnih komora".



On podvlači da svaki pravnik zna da AKS ima nadležnost da vrši kontrolu zakonitosti odluka komora u svom sastavu samo u skladu sa zakonom i njenim Statutom.



"Kontrola se ne može vršiti bilo kada i bilo kako, pa ni kada se to prohte Dragoljubu Đorđeviću i njegovim saradnicima koji bi da nametnu advokatima kadrovska rešenja koja su njima po volji. Posebno zaprepašćujuća je preteća poruka koju je Dragoljub Đorđević uputio zaposlenima u AKB rečima da će "ako misle da primaju plate, morati da poštuju legalno rukovodstvo", a to je ono za koje on tvrdi da je legalno, odnosno Jugoslav Tintor", navodi AKB i uverava da neće dozvoliti nametanje ničije volje, kao i da će uspešno zaštititi svoje članove i advokatske pripravnike, ali i svoje zaposlene.



AKB takođe podseća da je pitanje legitimiteta novog rukovodstva Komore rešeno kada je na Izbornu skupštinu 10. juna ove godine izašlo 30 odsto više advokata nego na onu održanu 13. maja, kao i da je njen novoizabrani predsednik Vladimir Gajić dobio više glasova od pomenutog Jugoslava Tintora.



"Pitanje legaliteta izbora će, kao i svako pravno pitanje o kome nije moguće postići saglasnost, morati da bude rešeno u postupku pred nadležnim sudom", zaključuje Gajić u saopštenju uz uverenje da sud ni ovoga puta neće dozvoliti da Đorđević nametne rukovodstvo po svojoj volji.

(Kurir.rs/Milica Jeremić/Foto/Dado Đilas)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO: Raste broj žrtava u Barseloni! I Srpkinja na meti terorista!