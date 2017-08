BESPOMOĆNI RADNICI GOŠE ČEKAJU NA REAKCIJU VLADE SRBIJE Arsenijević: Radili smo i na minus 20, a naše pare je neko uzeo!

BEOGRAD - Radnici šinskih vozila Goša, koji mesecima štrajkuju, okupili su se danas ispred Vlade Srbije sa zahtevom da ih neko primi i kaže im šta će biti sa njima. Okupljeni nose parole "Fabrike radnicima", "Radnički protest", "24.000 spornih privatizacija", "Plata - šta je to", "Vratićemo oteto", a na početku protesta sa razglasa se začula i Internacionala.

foto: Nebojša Mandić

Goran Arsenijević, jedan od radnika Goše, kaže za Kurir TV da je protest ispred Vlade Srbije poslednji korak koji su mogli da učine ne bi li se nešto rešilo.

foto: Printscreen Kurir TV

"Situacija je veoma teška. Ne mogu da razumem da niko u Vladi Srbije to ne može ili ne želi da shvati. Ja sam u Goši od 1990. godine, zatekao sam to srečnije vreme, radilo je više od 1.000 ljudi, radili smo, primali redovno plate, mogli da školujemo svoju decu. A sada je ovo čista prevara. Radili smo i na minus 20 pred Novu godinu i posle, a neko je te pare uzimao za sebe. Ako nam se niko ne obrati danas, naredni korak je da se uskoro vratimo, čim deca krenu u školu. Valjda će neko ovde to razumeti", očajan je Arsenijević.

(Kurir.rs/Foto: Printscreen/Kurir TV)